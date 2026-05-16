Разработчики SCS Software показали Стоунхендж из проекта Переработка Великобритании для Euro Truck Simulator 2

Сегодня разработчики представили Стоунхендж, одну из самых знаковых и загадочных достопримечательностей Великобритании, которая будет представлена ​​в обновлении британской части Euro Truck Simulator 2. Это доисторическое круглое мегалитическое каменное сооружение возвышалось над холмистой местностью на протяжении тысячелетий и продолжает очаровывать посетителей со всего мира своими масштабами, историей и таинственностью.

Считается, что Стоунхендж был построен более 5000 лет назад и он остается одной из величайших загадок древнего мира. Был ли это церемониальный объект или, возможно, даже астрономический календарь, привязанный к движению солнца? Хотя историки продолжают спорить о его истинном предназначении, одно несомненно: он стал символом истории Великобритании.

Эта достопримечательность была тщательно воссоздана талантливыми командами в рамках проекта по реконструкции Великобритании и водители, проезжающие мимо в будущем, смогут увидеть эти древние стоячие камни. Однако, если вы захотите сделать небольшой перерыв и, возможно, подольше насладиться видом, вы можете это сделать!

Неподалеку находится современный туристический центр, который ежегодно принимает тысячи туристов. Построенный в 2013 году, этот центр размещает постоянные и временные экспозиции, в том числе около 300 археологических находок, обнаруженных на этом месте, от ювелирных изделий и керамики до человеческих останков. Здесь также есть специальная парковка для автобусов, так что у посетителей достаточно места, чтобы остановиться и узнать больше!

Расположенная в самом сердце сельской местности Уилтшира, территория вокруг Стоунхенджа предлагает спокойный взгляд на сельскую местность южной Англии. Проезжая по этому району, вы можете заметить небольшие курганы, разбросанные по ландшафту. Это не просто природные образования, а неолитические погребальные курганы, построенные тысячи лет назад. Они служат ненавязчивым напоминанием о глубокой истории, которая формировала этот регион на протяжении веков.

Проект Переработка Великобритании выйдет в будущем в виде бесплатного обновления для всех владельцев Euro Truck Simulator 2.