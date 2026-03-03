Разработчики SCS Software показали тракстопы и заправки из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Сегодня разработчики показали ряд перестроенных и заново спроектированных тракстопов и автозаправочных станций в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

Как и в любом проекте по модернизации, целью является не только визуально обновить старые участки, но и приблизить их к реальной дорожной сети, повысив аутентичность, разнообразие и погружение для каждого водителя, проезжающего мимо.

Нидерланды

Нидерланды известны своей современной инфраструктурой и тщательно спланированной сетью автомагистралей, поэтому разработчики приложили немало усилий, чтобы отразить это в данной модернизации.

Вдоль трассы A8 водители смогут остановиться на обновленной заправочной станции A8, предлагающей компактную, но продуманную зону отдыха, которая органично вписывается в городскую среду. Недалеко от побережья находится заправочная станция в Иймуйдене, которая станет удобной остановкой для тех, кто путешествует в порты Северного моря и обратно, с обновленными указателями и современной архитектурой.

Одной из главных достопримечательностей этого региона является суперсовременная экологичная автозаправочная станция на трассе A28. Вдохновленная прогрессивным подходом Нидерландов к устойчивому развитию, эта станция отличается передовыми элементами дизайна, солнечными батареями и элегантной навесной конструкцией, которая выделяется как днем, так и ночью.

Наконец, на трассе E30 вы найдете автозаправочную станцию ​​и стоянку для грузовиков Het Lonnekermeer. Эта большая зона отдыха предлагает парковку для большегрузных автомобилей, продуманное благоустройство и уютную атмосферу зоны отдыха, что делает ее идеальным местом для дальних поездок водителей, пересекающих восточную часть страны.

Бельгия

Сеть автомагистралей Бельгии является жизненно важным коридором для европейской логистики, и разработчики значительно переработали многие из ее зон отдыха, чтобы они лучше соответствовали реальным условиям.

На трассе E34 между Антверпеном и Турнхаутом автозаправочная станция и стоянка для грузовиков E34 Антверпен–Турнхаут были перестроены, чтобы предложить просторную планировку, адаптированную для интенсивного движения. Ожидайте реалистичных парковочных мест и улучшенных подъездных дорог, отражающих загруженность этого маршрута.

Недалеко от города Льеж, недавно отремонтированная автозаправочная станция Liege предлагает более урбанистическую атмосферу с обновленными текстурами, вывесками и окружающей инфраструктурой, которая лучше соответствует характеру региона.

На немецкой границе особое внимание было уделено автозаправочной станции E40 Lichtenbusch и пограничной зоне. Это место сочетает в себе придорожные сервисы с атмосферой международного пограничного перехода, дополненной деталями, связанными с границей, что усиливает ощущение погружения при путешествии между странами.

Также несколько зон отдыха во французском стиле под названием Aire будут открыты в Валлонии. Зоны Aire de Verlaine и Aire de Saint-Ghislain отличаются расширенными площадками для парковки грузовиков, различными архитектурными стилями и тщательно высаженной растительностью, создающей атмосферу бельгийских придорожных зон отдыха.

В живописном регионе Арденны автозаправочная станция Wanlin предлагает небольшую, но колоритную остановку, окруженную природными ландшафтами и предназначенную для того, чтобы сделать длительные поездки по этому живописному району незабываемыми.

Люксембург

Несмотря на меньшие размеры, Люксембург остается важным центром международных грузоперевозок. На трассе E421 водители обнаружат полностью обновленную автозаправочную станцию ​​E421, предлагающую чистую и современную остановку, отражающую хорошо развитую дорожную сеть страны и ее стратегическое положение в самом сердце Европы.

Разработчики стараются, чтобы каждая автозаправочная станция и придорожное кафе были уникальными, поскольку знают, насколько важны зоны отдыха в ваших поездках, будь то заправка топливом, обязательный перерыв на отдых или просто наслаждение видом во время заката.