Разработчики SCS Software показали водоемы из проекта Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2

Появились новости о проекте Переработка Бенилюкса для Euro Truck Simulator 2 - разработчики подробнее рассказали о водоёмах, которые неотделимы от этого региона. Давайте посмотрим, что вы увидите после завершения этого проекта!

Страны Бенилюкса веками формировались под влиянием рек, каналов и моря. Особенно в Нидерландах, где люди давно научились жить в гармонии с этой мощной стихией, строя дамбы, каналы и польдеры, чтобы сдерживать её или превращать в плодородные земли. Значительная часть территории Нидерландов фактически лежит ниже уровня моря, поэтому обширная система дамб и заграждений жизненно важна для обеспечения безопасности и пригодности этих земель для жизни.

Ветряные мельницы, которые до сих пор можно увидеть по всей сельской местности, когда-то были неотъемлемой частью осушения болот и освоения новых земель. И, как видите, дизайнеры карт постарались перенести это уникальное зрелище в ETS2.

Путешествуя по этому региону на грузовиках, вы увидите, что вода играет важную роль не только в ландшафте Бенилюкса, но и в его логистике. Природные реки протекают рядом с искусственными каналами, служа как транспортными средствами, так и местами для спокойного отдыха. И не забывайте о могучем Северном море, которое формирует северо-западное побережье Бельгии и Нидерландов и делает их одними из крупнейших и самых загруженных контейнерных портов Европы.

Во время своих поездок на грузовике вы можете пересечь знаменитый Афслёйтдейк, плотину, отделяющую озеро Эйсселмер от моря или проехать по мостам через Ваал, один из главных рукавов Рейна. Дальше на юг, в Бельгии, Маас протекает мимо прекрасных городов, таких как Льеж, где гидроэлектростанции используют воду для получения энергии.

Пожалуйста, имейте в виду, что проект всё ещё находится в стадии разработки и может измениться к релизу.