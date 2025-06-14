Разработчики SCS Software продемонстрировали свой новый проект Coaches - появится возможность стать водителем автобуса

Когда мы опубликовали наш тизер под названием “Следующая остановка: ETS2”, сообщество сразу поняло, что это означает, и сегодня мы рады подтвердить это. Проект Coaches официально находится в стадии разработки, что знаменует начало совершенно нового опыта вождения в Euro Truck Simulator 2.
Это новое дополнение предложит игрокам совершенно новый способ исследовать мир ETS2 и работать в нем. Вместо перевозки грузов вы выступите в роли водителя автобуса. Хотя мы все еще находимся на ранней стадии разработки, многие элементы все еще развиваются за кулисами.
Мы уже начали закладывать фундамент - от создания нескольких моделей автобусов с характерной управляемостью до развития сети автобусных терминалов по всей карте (которую многие из вас уже давно заметили). Мы даже переделываем некоторые старые сборные конструкции автобусных станций с нуля, чтобы они лучше соответствовали этому новому игровому процессу.
Если вам интересно узнать больше о том, как возникла эта идея и к чему она привела, мы настоятельно рекомендуем посмотреть нашу последнюю видеозапись, в которой Павел, Немиро, Доминик и Джарда более подробно обсуждают проект.
И не волнуйтесь, наша работа над грузовиками, расширением карт и основным контентом ETS2 никуда не денется. Специальная команда занимается тренерами проекта, что позволяет нашим текущим планам по разработке игры идти полным ходом.
Мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше по мере развития этого проекта. Это то, что мы хотели исследовать уже довольно давно, и мы надеемся, что это откроет двери для новых впечатлений во вселенной ETS2.
нормальный, настоящий симулятор автобуса не может существовать на движке Prism3d, древнем как мамонты, ибо он не даст всего того опыта управления автобусом - движок SCS мало того, что по современным меркам топорный, уперся в лимиты по оптимизации/качеству, так и не даст полноценно управлять автобусом, как в OMSI например, или другом проекте типа, где пассажиры заходят через открывающиеся двери, водитель может выйти из за кресла и пройтись по салону, выйти на улицу итд.
этот шлак, что предлагает SCS, уже давно реализовано мододелами, автобусов кучу добавили в игру.
Да, с физикой они конечно не утруждали себя, но основания идея передана. На данном движке уже ETS2 превратили в скучное времяпрепровождение, а межгород на автобусе так и подавно станет разве что снотворным...
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Я считаю что это их дополнение будет подобным игре Bus Driver от самих ЫСЫ на призме. Только с меньшим количеством автобусов, и с гораздо более простыми сценариями.
Уж получше чем помои на анриале.
Вместо того, что бы перейти на новый движок и сделать нормальную супер пупер современную графонистую ETS3, разрабы продолжают насиловать древнюю ETS2 бессмысленными нововведениями. Автобус - это ровно тот же грузовик, по сути. Только прицепа нет. Никакой новизны игре моделька автобуса не даст. Ну и, конечно же, на фоне Bus Bound, всё это выглядит максимально отстойно. Видать разработчики забыли, что сегодня 2025 год, а не 2005.
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народ хавает и они не утруждают себя поиском-разработкой нового двига
Поэтому пока будут покупать однообразные DLC они будут их пилить на древнем как гоvно мамонта двиге
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Складывается такое ощущение,что у них закончились идеи....
А уже нет разницы, Truck World: Australia потопит этих бездарей. Слишком долго у них не было нормального конкурента, а теперь будет.
Идеи закончились, а Heart of Russia так и визит в заморозке( Жду это DLC с нетерпением.
Будем посмотреть) если в Truck World: Australia будут моды как в ETS и развитие, а так же возможность переключатся между аркадным режимом вождения аля ETS (где парится не надо, о грузе, о износе, об управлении, тупо дави на газ), и более реалистичным режимом вождения, тогда да, может и будет конкурентом, заставит ЫСЫ шевелится, многие играют в ETS потому что в ней всё просто, никаких проблем, не надо боятся что груз свалится с платформы, не нужно парится об износе шин, и прочих деталей грузовика, прицепил статичный прицеп нажал на газ и всё, не нужно танцевать с бубном, есть автобусные симуляторы в которых есть возможность переключения, между аркадным режимом возждения, где не требуют продавать билеты, пристёгивать ремень и прочие пляски выполнять, а просто открыл дверь, люди зашли, закрыл дверь, и дави на газ. И режимом симулятора, где и билеты нужно самому продавать, и пристёгивать ремни и прочей симуляцией заниматся, а то без этого тебе не дадут нажать на газ, такие режимы многих отпугивают.
Я лично знаю людей которые катаются в ETS с модами на автобусы и пассажирские, и им всё равно что нет анимации, что брать пассажиров часто приходится на складах, ну главное просто, нажал кнопку, погрузил пассажиров как брёвна, и никаких лишних телодвижений, дави на газ в тот город который указан. А в автобусных симах даже с большой картой им не интересно, слишком много операций нужно сделать, не дают ехать, без шаманских обрядов, и поверь большинству это не интересно, вот появился аркадный режим в одной игре, и пересел один человек с ETS в такой сим, незнаю надолго ли.
после анонса Bus Bound это просто смешно
скорее скачают
леминги ждут.
а чеб не взять пару модов из стима, и их отредактировать? ну на крайняк обратиться к модерам. Они то шустрее проработают всё, чем сцс проснется и просрется
Новые функции? А как насчет новой игры?
Не на движке двадцатилетней давности, и не в игре которой так же идет второй десяток
Зачем ? наивная фанбаза отобрана, остальные в сделку не входили
Доение будет продолжаться
25-ти летней давности как минимум, первая игра на призме вышла в 2001 но движок существовал и до этого, и судя по его архаичности он из 90-х
Ребят, файлообменники начали глушить. ВПН не помогает. Откуда качать моды будем?
С PG конечно
Ну и ладно, будем теперь туристов возить.
Еще управление поездами пусть внедрят
Потом управление самолётом
Соболезную пассажирам.