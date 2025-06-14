Разработчики SCS Software продемонстрировали свой новый проект Coaches - появится возможность стать водителем автобуса

Когда мы опубликовали наш тизер под названием “Следующая остановка: ETS2”, сообщество сразу поняло, что это означает, и сегодня мы рады подтвердить это. Проект Coaches официально находится в стадии разработки, что знаменует начало совершенно нового опыта вождения в Euro Truck Simulator 2.

Это новое дополнение предложит игрокам совершенно новый способ исследовать мир ETS2 и работать в нем. Вместо перевозки грузов вы выступите в роли водителя автобуса. Хотя мы все еще находимся на ранней стадии разработки, многие элементы все еще развиваются за кулисами.

Мы уже начали закладывать фундамент - от создания нескольких моделей автобусов с характерной управляемостью до развития сети автобусных терминалов по всей карте (которую многие из вас уже давно заметили). Мы даже переделываем некоторые старые сборные конструкции автобусных станций с нуля, чтобы они лучше соответствовали этому новому игровому процессу.

Если вам интересно узнать больше о том, как возникла эта идея и к чему она привела, мы настоятельно рекомендуем посмотреть нашу последнюю видеозапись, в которой Павел, Немиро, Доминик и Джарда более подробно обсуждают проект.

И не волнуйтесь, наша работа над грузовиками, расширением карт и основным контентом ETS2 никуда не денется. Специальная команда занимается тренерами проекта, что позволяет нашим текущим планам по разработке игры идти полным ходом.

Мы с нетерпением ждем возможности показать вам больше по мере развития этого проекта. Это то, что мы хотели исследовать уже довольно давно, и мы надеемся, что это откроет двери для новых впечатлений во вселенной ETS2.