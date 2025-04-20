Разработчики SCS в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2 приглашают поохотиться за пасхальными яйцами

Счастливой Пасхи всем празднующим! Этот праздник широко отмечается во всем мире и часто связан с охотой за пасхальными яйцами. Поскольку мы хотели отпраздновать его вместе с вами, мы подготовили небольшую охоту за яйцами и для вас!

Во время традиционной охоты за пасхальными яйцами, которая является популярным праздником во время Пасхи, люди обычно прячут яйца, чтобы их могли найти другие. Что касается игр, пасхальные яйца могут включать в себя широкий спектр элементов, от скрытых шуток и отсылок к фильмам, знаменитостям, мемам и другим хитроумным сюрпризам. Обычно они скрыты, поэтому не каждый может легко их обнаружить и почувствовать себя вознагражденным, если наткнется на одно из них. Наша игра ничем не отличается от других - наши разработчики карт также добавляют пасхалки на наши карты как в ETS2, так и в ATS с различными ссылками.

В качестве небольшого подарка на эту Пасху мы хотели подарить вам немного радости, поделившись некоторыми пасхальными яйцами, спрятанными в наших играх. Когда вы взглянете на фотографии, вы, возможно, сможете найти несколько подсказок, которые помогут вам найти их и, надеюсь, вдохновят вас на открытие еще большего, поскольку их еще много впереди!

На картах ATS и ETS2 наши дизайнеры добавили множество "пасхалок" с отсылками к популярным фильмам или телешоу, например, этот снимок в честь режиссера Дэвида Линча или другой, изображающий легендарную сцену из фильма "Хороший, плохой и уродливый".

Если вы путешествуете по ATS, обязательно обратите внимание на бельевые веревки, так как там спрятано несколько маленьких пасхальных яиц - на скриншотах ниже вы можете увидеть, что одно из них отсылает к Супермену, а другое - к знаменитому игроку НБА Скотти Пиппену.

Кроме того, у нас есть множество других фотографий, связанных с искусством, литературой, другими видеоиграми или историей - например, эта старая дорога на шоссе 66. Некоторые из них также предназначены исключительно для развлечения, например, воссоздание знаменитого суперкара или групповое селфи из нашей исследовательской поездки.

Мы надеемся, что вам понравился этот краткий обзор спрятанных пасхальных яиц в наших играх. Обязательно найдите не только те, которые мы вам показали, но и остальные, и поделитесь с нами своими фотографиями или видео. Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу новостную рассылку, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности просматривать блог или наши социальные сети. Увидимся на охоте за яйцами!