Реалистичный симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 использовали для исследования усталости водителя в дороге

Вышедший еще в 2012 году Euro Truck Simulator 2 остается самым популярным представителем жанра симуляторов грузоперевозок. Постоянные обновления, дополнения и высокий уровень реализма помогают игре не терять актуальности даже спустя более десяти лет после релиза. Однако теперь ETS2 используется не только для развлечений, но и в научных исследованиях, связанных с безопасностью вождения на дороге.

Исследователь Мартинка из Технического университета в Либерце, что в Чехии, применил Euro Truck Simulator 2 в эксперименте, посвященном усталости водителей и рискам засыпания за рулем. Основная цель — выявить момент, когда человек впадает в микросон (кратковременные периоды сна, которые могут происходить даже с открытыми глазами).

В рамках исследования участники проводили за рулем в Euro Truck Simulator 2 до семи часов подряд, воссоздавая условия, вызывающие усталость. По словам ученого, игра идеально подходит для таких тестов, поскольку максимально приближена к реальному опыту вождения и позволяет безопасно моделировать длительные поездки.

Одним из ключевых результатов исследования стало тестирование «умной футболки», фиксирующей дыхательные ритмы водителя. Этот носимый датчик оказался точнее стандартных автомобильных систем обнаружения усталости. В отличие от существующих сенсоров в машинах, футболка не требует сложных настроек, удобна в повседневном использовании и даже выдерживает стирку.

Ученые планируют продолжить исследование в Японии в этом году, снова используя ETS2 для симуляции длительных поездок. О конкретных результатах исследования говорить пока рано, ведь весь процесс находится еще на начальной стадии. Ясно только одно, Euro Truck Simulator 2 сильно помогает упростить весь процесс изучения проблемы и позволяет масштабировать исследования, не прибегая к сложным экперементам на дороге.