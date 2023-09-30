SCS Software обновила требования к компьютеру для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Основной целью разработчиков всегда было найти баланс между качеством нового контента и удобством игры на различных аппаратных настройках. За последнее десятилетие им удалось сохранить совместимость с широким спектром систем, последовательно улучшая как визуальные эффекты, так и игровой процесс.
Сегодня SCS Software сообщили, что обновляют рекомендуемые характеристики ПК, особенно для графического процессора, процессора и памяти, одновременно выступая за переход с жесткого диска на твердотельный накопитель для значительного повышения производительности. Инфографика ниже демонстрирует эти изменения.
Примечательно, что требования к оборудованию с 2012 года практически не изменились. Однако, учитывая улучшения в последнем и предстоящем контенте для ETS2 и ATS, разработчики считают, что пришло время обновить системные требования. Эти обновления уточняют аппаратное обеспечение, необходимое для оптимальной производительности, обеспечивая игровой процесс с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду на средних и низких настройках. Справедливо признать, что предложенное ранее оборудование может больше не соответствовать этому стандарту из-за нового контента и предстоящих улучшений. Видеокарта, которую первоначально рекомендовали, уже много лет не продается на рынке, что делает ее непрактичной в качестве эталона, поэтому оправдано обновление рекомендаций на основе более современного оборудования.
ETS2 и ATS по-прежнему будут работать на старых системах. Однако этот опыт может не всегда соответствовать стандарту в 30 кадров в секунду. В этом случае рекомендуется настроить и, возможно, еще больше снизить настройки качества в игре, чтобы улучшить частоту кадров.
Технически эти изменения системных требований станут актуальными с выходом предстоящего технического обновления 1.48.5. Однако разработчики хотели предоставить эту информацию сейчас и объяснить причину, поскольку собираются начать обновлять все страницы игр и DLC в магазине Steam.
Ребята просто решили обновить требования, а не джвижок,которому 15 лет.
графически игра не сильно изменилась, зато куча длсок.
Пример тому - SnowRunner, графически куда выше, но требования весьма приятные как для старых пк так и для современных.
Игра весьма требовательная что с восходом и заходом солнце игра может замерить на 4 секунды~
Двигло бы обновили, а то этот динозавр не умеет в многопоток от слова совсем!
Норм, давно надо было обновить, освежить системные требования к играм,а то некоторые удивляются почему на двухядерном с 2 гигами карта игра лагает на высоких хотя железо, мол, подходит под минималку, ну новые требования ещё пока демократичные, в отличие от новых повышенных системных требованиях Киберпанка, ETS 2 пока ещё можно катать дефолт на высоких настройках даже на старом железе, i5 2500 и GTX 970 пока ещё актуальны.
Двигло бы им обновить, а то никаких улучшений уже 15 лет!
Где нет улучшений? Сама игра выглядит в разы лучше, чем на релизе. Её постоянно обновляют.
Порезали дальность прорисовки, да так что перед носом прорисовывается и всё это замылили дофом, виде и кислотной гаммы., такие себе улучшения
Он имел ввиду сам движок не обновляет. Этот движок уже более 15 лет существует....
Вот только в конце требований какая то ересь у них написана,не rx 590 тем более GTX 1660 не имеют на борту 2 гигов видеопамяти.
Ну, можешь на втором мониторе Blue-Ray remux включить на 60 гигов.