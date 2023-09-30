SCS Software обновила требования к компьютеру для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator ©

Основной целью разработчиков всегда было найти баланс между качеством нового контента и удобством игры на различных аппаратных настройках. За последнее десятилетие им удалось сохранить совместимость с широким спектром систем, последовательно улучшая как визуальные эффекты, так и игровой процесс.

Сегодня SCS Software сообщили, что обновляют рекомендуемые характеристики ПК, особенно для графического процессора, процессора и памяти, одновременно выступая за переход с жесткого диска на твердотельный накопитель для значительного повышения производительности. Инфографика ниже демонстрирует эти изменения.

Примечательно, что требования к оборудованию с 2012 года практически не изменились. Однако, учитывая улучшения в последнем и предстоящем контенте для ETS2 и ATS, разработчики считают, что пришло время обновить системные требования. Эти обновления уточняют аппаратное обеспечение, необходимое для оптимальной производительности, обеспечивая игровой процесс с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду на средних и низких настройках. Справедливо признать, что предложенное ранее оборудование может больше не соответствовать этому стандарту из-за нового контента и предстоящих улучшений. Видеокарта, которую первоначально рекомендовали, уже много лет не продается на рынке, что делает ее непрактичной в качестве эталона, поэтому оправдано обновление рекомендаций на основе более современного оборудования.

ETS2 и ATS по-прежнему будут работать на старых системах. Однако этот опыт может не всегда соответствовать стандарту в 30 кадров в секунду. В этом случае рекомендуется настроить и, возможно, еще больше снизить настройки качества в игре, чтобы улучшить частоту кадров.

Технически эти изменения системных требований станут актуальными с выходом предстоящего технического обновления 1.48.5. Однако разработчики хотели предоставить эту информацию сейчас и объяснить причину, поскольку собираются начать обновлять все страницы игр и DLC в магазине Steam.