SCS Software планирует расширить карту ETS за счёт азиатских регионов Турции

Разработчики из SCS Software готовят крупное расширение карты Euro Truck Simulator 2, которое на этот раз выйдет за пределы Европы и охватит Турцию.
Главным намеком стал тизер от турецкого IGN: внимательные фанаты разглядели в ролике мост Чанаккале 1915 и другие характерные приметы Анатолии (Малой Азии). Это станет важным этапом для игры, так как сейчас в ETS 2 представлена только европейская часть Турции из дополнения Road to the Black Sea.
Но Турция — не единственный проект студии. Сейчас в активной разработке находятся:
- Ирландия («Изумрудный остров»);
- Исландия («Земля льда и пламени»);
- Северная Скандинавия (расширение северных территорий Норвегии, Швеции и Финляндии, вышедшее в конце 2025 года).
Кроме того, фанатов ждут долгожданные автобусы и релиз симулятора на консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Что угодно лишь бы не выпускать dlc про Россию?)