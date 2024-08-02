SCS Software показала автомагистрали Греции в Euro Truck Simulator 2

Студия SCS Software поделилась новыми скриншотами и подробностями автомагистралей и проселочных дорог Греции, по которым игроки смогут прокатиться в предстоящем дополнении для Euro Truck Simulator 2.

Дальнобойщики смогут попасть в Грецию через шесть различных пограничных переходов. После прибытия в страну игроки смогут путешествовать во всех направлениях благодаря нескольким автомагистралям, которые разработчики воссоздали для этого расширения: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 и A8, которые доставят практически в любое место, а также будут включать множество интересных и тщательно продуманных перекрестков.

Важным транспортным узлом станет паром Игуменица, который выступает в качестве важной точки доступа на западном побережье Греции, соединяя страну с Италией. Оттуда водителей будут ждать три основные европейские дороги, которые проведут их через остальную часть страны.

E55 начинается на севере Швеции и продолжается на юге полуострова Пелопоннес. E90 соединяет Португалию с Турцией и пересекает Грецию с запада до турецкой границы через Салоники и затем вдоль береговой линии. E92 соединяет западное побережье Греции с ее восточным побережьем и проходит через множество городов, включая Трикалу.

Дата выхода дополнения про Грецию на данный момент неизвестна.