SCS Software поделилась подробностями о переработке Великобритании для Euro Truck Simulator 2. В новом блоге разработчики рассказали о создании более 370 новых ассетов, которые помогут передать аутентичную британскую атмосферу.

Работа над проектом началась с масштабного исследования. Отдел исследований вместе с дизайнерами карт выявлял здания и архитектурные стили, характерные для воссоздаваемых регионов. Один из старших дизайнеров даже использовал свой опыт жизни в Англии, чтобы отметить знакомые детали, придающие британским городам уникальный облик.

Среди новых объектов — разнообразные жилые дома, включая традиционные террасные и полуотдельные здания, современные жилые комплексы и архитектуру в стиле Тюдоров. Также художники создали пабы, магазины на главных улицах, рестораны, коммерческие здания и множество других привычных достопримечательностей.

Разработчики отметили сложность работы с британской архитектурой: из-за её разнообразия даже внутри страны приходится тщательно продумывать, как сделать ассеты универсальными. Например, если для Англии характерны здания из красного кирпича, то для Шотландии — традиционные каменные постройки.

В SCS Software подчеркнули, что переработка Великобритании всё ещё находится в разработке. Релиз состоится в будущем в виде бесплатного обновления для всех владельцев Euro Truck Simulator 2.