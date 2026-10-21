SCS Software показала Эдинбург в рамках переработки Великобритании для Euro Truck Simulator 2

SCS Software опубликовала первый подробный взгляд на Эдинбург — столицу Шотландии, которая войдёт в масштабную переработку Великобритании для Euro Truck Simulator 2. Разработчики постарались передать исторический облик города, его архитектуру и атмосферу.

Центральное место в реконструкции занимает Принсес-стрит: вокруг неё можно будет увидеть монумент Скотта, часовую башню отеля The Balmoral и Эдинбургский замок, возвышающийся на Замковой скале. Ещё одна заметная достопримечательность — Артурс-Сит, природная вершина, которую видно из разных районов города и за его пределами.

Помимо знаковых мест, в игре будет передана повседневная жизнь Эдинбурга: оживлённые коммерческие улицы соседствуют с жилыми кварталами, а по городу расставлены церкви и статуи известных личностей. Например, на Пикарди-плейс можно будет найти статую Шерлока Холмса, которая там действительно стоит.

Водную часть города представляет Лит — один из главных промышленных районов в переработке. Порт Лит с доками, складами и инфраструктурой станет важной частью карты. Работы для дальнобойщиков хватит: доставки в порту, на местной стройке и на окраинах города.

Отдельно разработчики отметили, что гараж в Эдинбурге разместили прямо у побережья — рядом находится приют для собак и кошек, так что можно будет встретить дружелюбных животных. Также в городе воссоздают общественный транспорт: трамваи и двухэтажные автобусы. А автобусная станция Эдинбурга создаётся с учётом грядущего дополнения Coaches — там можно будет высаживать и забирать пассажиров.