SCS Software представила город Голуэй, который появится в грядущем дополнении Isle of Ireland для Euro Truck Simulator 2. Разработчики показали, как воссоздали один из самых ярких городов западного побережья Ирландии.

Голуэй известен как ворота на живописный маршрут «Дикий атлантический путь». В игре игроки смогут проехать по центру города и увидеть такие достопримечательности, как исторический Театр мэрии, здание суда Голуэя и Епархию Голуэя и Килмакдуа. Одним из ключевых моментов станет пересечение реки Корриб по историческому мосту «Салмон Уир», рядом с которым находится современный пешеходный мост Дрохед ан Дохис, что переводится как «Мост надежды». Оттуда открывается вид на собор Голуэя — одну из самых узнаваемых достопримечательностей города.

Также на Университетской дороге можно будет увидеть исторические здания университета, включая знаменитый каменный Квадрангл и «Старый дом медсестер». Помимо осмотра достопримечательностей, дальнобойщикам предстоит работать: доставлять грузы на местный пищевой завод, перевозить яхты из марины, а также посещать два специализированных депо за городом — большой карьер и растениеводческую ферму.

SCS Software призвала добавить «Остров Ирландия» в список желаемого в Steam. Дата выхода DLC пока не объявлена.