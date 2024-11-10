SCS Software показала города Греции в Euro Truck Simulator 2

Позвольте нам отправиться в путешествие по некоторым из наиболее важных городов Греции, представленным в нашем предстоящем расширении карты для Euro Truck Simulator 2. Сегодня мы рады представить вам предварительный обзор Салоников, Патр и столицы Афин - каждого из них. с гаражом, принадлежащим игроку!

Афины

Столица Греции обычно считается местом зарождения западной цивилизации с ее записанной историей, насчитывающей более 3400 лет. Афины занимают широкую прибрежную равнину, спускающуюся к Эгейскому морю, окруженную гористыми рельефами Парниты Пентели и горы Гиметт.

Их порт Пирей является вторым по загруженности пассажирским портом в Европе и в то же время 13-м по величине контейнерным портом в мире, поэтому он станет центральным элементом нашего представления Афин в игре наряду со зданием Министерства судоходства и островной политики. . Вы доберетесь туда через воссозданный нами крупный перекресток, включая пункты взимания платы за проезд в северо-западной части города, где пересекаются четыре основных маршрута.

Конечно, вы можете рассчитывать на множество отраслей, таких как автосалон, мраморный карьер, нефтеперерабатывающий завод, продовольственный логистический склад, портовый логистический склад и заправочная станция. Если вы хотите узнать больше о том, как развиваются Афины, вы можете прочитать интервью с нашим картографом Арти, который отвечает за создание столицы.

Салоники

Салоники – второй по величине город Греции. Он расположен в северной части страны, но по-прежнему расположен на побережье залива Термаикос. Его основание датируется IV веком до нашей эры.

Дальнобойщики въедут в город рядом с огромным междугородним автовокзалом Салоник KTEL с его нетипичной и культовой круглой крышей. Естественно, вы сможете доставлять товары в различные отрасли этого города и обратно. Мы уже показывали вам огромный цементный завод в Салониках, но вы также можете доставить груз на местную заправочную станцию, базу по переработке хлопка, логистический склад, контейнерный порт, сталелитейный завод, несколько строительных площадок и большой нефтеперерабатывающий завод в северной части. города.

Патры

Третий по величине город Греции расположен в северной части Пелопоннеса, недалеко к югу от знаменитого моста Рио-Антиррио, который является самым большим мостом в этом расширении карты и будет оснащен платными воротами. Рядом с этим мостом расположены исторические крепости по обе стороны побережья - замок Антирио и крепость Рио.

Как и в предыдущих городах, дальнобойщики смогут подъехать к порту, который играет важную роль в экономике города. Что касается отраслей, вы можете доставлять товары в и из супермаркета, автосалона, логистического склада, склада на рынке строительных материалов и детского сада.

Если вы хотите показать нам, как вы рады этому расширению карты, обязательно добавьте DLC «Греция» в свой список желаний Steam. Помните, что контент, который вы видите в этом блоге, все еще находится в стадии разработки и может измениться до выхода этого DLC. Увидимся на дороге!