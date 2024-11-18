SCS Software показала как улучшилось качество ассетов в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Студия SCS Software показала как сильно изменилось качество ассетов для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator за прошедшие годы с момента релиза.

По словам разработчиков, вычислительная мощность PC значительно возросла по сравнению с той, которая была в момент выхода данных игр. В свою очередь студия постоянно обновляла обе игры для внедрения новых технологий и методов, что позволило разработчикам повысить уровень визуальной точности контента.

Одной из таких переработок, которая проводилась в течение последних нескольких лет, является переосмысление устаревших ресурсов, направленное на повышение качества и оптимизацию игровых моделей, которые начали выглядеть устаревшими и несоответствующими новым дополнениям.

Разработчики говорят, что начали заниматься переработкой ассетов около 2-х лет назад: они анализируют имеющиеся ассеты, определяют среди них те, которые устарели и их необходимо переработать, и воссоздают их с более высокой визуальной точностью.

По словам разработчиков, основная проблема - достижение высокого визуального качества при сохранении низких требований к оборудованию. Им приходится искать баланс между качеством и оптимизацией, что включает в себя множество итераций и тестирование различных методов. Многие рабочие процессы, которые были стандартными всего несколько лет назад, устаревают, поэтому студии приходится искать оптимальный рабочий процесс для каждого ресурса. Создание ассетов происходит в программном обеспечении Autodesk Maya.