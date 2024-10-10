SCS Software показала Коринфский канал в дополнении про Грецию в Euro Truck Simulator 2

Студия SCS Software опубликовала новый дневник разработки, который посвящен предстоящему дополнению про Грецию для Euro Truck Simulator 2. В этот раз разработчики показали как воссоздали знаменитый Коринфский канал.

Коринфский канал разделяет полуостров Пелопоннес и материковую Грецию — шириной около 6 километров он соединяет Коринфский залив с Сароническим заливом. Его важность неоспорима, поскольку планы по строительству этого водного пути впервые появились в VI веке до нашей эры, но тогда его не удалось построить, потому что в то время это было бы слишком сложно. Это стало возможным благодаря изобретению динамита в XIX веке — канал был сооружен всего за три года между 1891 и 1893 годами.

Строительство Коринфского канала избавило корабли от почти 400-километрового обхода вокруг всего Пелопоннеса. Сам канал имеет глубину 84 метра, что делает его захватывающим зрелищем для многочисленных посетителей, которые приезжают туда каждый год. Обладая конической формой, он имеет ширину 75 метров наверху, но всего 21–24 метра внизу, а уровень воды поднимается до 8 метров.

Дизайнеры студии воссоздали основные мосты, которые проходят через канал, два из которых приспособлены для дорожного движения, а один — для железной дороги. В окрестностях канала дальнобойщики могут отдохнуть на близлежащей заправке, а также на остановке для отдыха. Кроме недалеко присутствует смотровая площадка с помощью которой водители могут полюбоваться этой достопримечательностью во всей ее красе.

Дата выхода дополнения про Грецию на данный момент неизвестна.