SCS Software показала природу Греции в Euro Truck Simulator 2

Греция может похвастаться чрезвычайно разнообразной природой и ландшафтами: от суровых гор и густых лесов до безмятежных островов и сверкающих береговых линий. В нашем предстоящем дополнении «Греция» для Euro Truck Simulator 2 у вас будет возможность полюбоваться некоторыми жемчужинами, которые может предложить эта страна.

Поскольку климат большей части страны преимущественно средиземноморский, большая часть Греции довольно засушлива. Тем не менее, Греция также имеет широкий спектр микроклиматов и местных различий из-за гористого рельефа. Это, в свою очередь, позволяет процветать широкому спектру растительности в Греции, которую наша команда усердно работала над представлением в этом DLC, включая кипарисы, пальмы и олеандры и, конечно же, большие оливковые сады, которые существуют по всей стране.

Во время вашего путешествия по нескольким островам вы встретите множество природных достопримечательностей, таких как монастыри Метеоры, ряд скальных образований, образовавшихся около 60 миллионов лет назад. Их отличительные и разнообразные формы формировались с течением времени под воздействием воды, ветра и экстремальных температур. На вершине этих образований находится выдающийся комплекс восточно-православных монастырей, которые охраняются и внесены в список Всемирного наследия.

Одна из природных достопримечательностей, которую мы не могли пропустить, — это гора Олимп, считающаяся обителью богов и местом расположения трона Зевса в греческой мифологии. За прошедшие годы просачивающиеся погодные условия сформировали гору Олимп, образовав глубокие ущелья, возвышенные плато и гладкие склоны с зазубренными пиками, придав ей вершину уникальной формы.

Это еще не все! Будет много других природных территорий и достопримечательностей, которыми можно полюбоваться, в том числе озеро Полифиту, одно из крупнейших искусственных озер в Греции. Путешествуя по стране, вы также можете ожидать потрясающие виды на побережье и острова. Кроме того, водители, путешествующие из Албании через DLC «Западные Балканы», могут воспользоваться поездкой в ​​Грецию через живописный перевал Логара.

Мы не будем сегодня все спойлерить: в нашем предстоящем DLC «Греция» еще есть что открыть, о чем мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам больше. Если вы хотите поддержать разработку предстоящего расширения, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжайте ехать.