SCS Software показала промышленные и таможенные склады в дополнении про Грецию в Euro Truck Simulator 2

Привет, #BestCommunityEver! Мы вернулись с новыми новостями о предстоящем расширении карты Греции для Euro Truck Simulator 2. Сегодня мы хотели бы показать вам некоторые новые отрасли и специальные депо, которые наши команды подготовили для этого DLC.

Наши исследователи проделали потрясающую работу по выявлению новых складов и производств, которые идеально подходят для расширения южной карты. После некоторых раздумий мы решили добавить новый пищевой завод, завод по переработке хлопка, оливковую ферму, завод по обработке мрамора и склад.

Промышленность по переработке оливок очень важна в Греции и имеет давние традиции, насчитывающие тысячи лет. Эта средиземноморская страна фактически является третьим по величине производителем оливок в мире, поэтому, естественно, мы не могли упустить возможность внедрить эту продукцию в нашу игру.

Как и оливки, хлопок также играет важную роль в промышленности Греции. Страна является крупнейшим экспортером этого товара в Европе: здесь работают более 45 тысяч фермеров, выращивающих хлопок. Фактически хлопок занимает около 10% всей сельскохозяйственной земли в Греции.

Мрамор был важнейшим ресурсом архитектуры Греции в истории и удерживает это место до сих пор. Этот красивый камень известен своим характерным цветом и рисунком прожилок. Опять же, Греция является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров мрамора, поэтому вы сможете стать частью этой цепочки и осуществлять поставки на два завода по переработке мрамора и обратно.

Помимо этого, мы также добавляем на карту новую пищевую фабрику, куда дальнобойщики будут доставлять продукты питания туда и обратно — эта модель также появится в наших будущих расширениях карты. Наши производители активов также создали модель небольшого склада специально для Греции и некоторых ее островов.

Дальнобойщики также могут рассчитывать на специально созданные депо, которые станут совершенно новыми для Euro Truck Simulator 2! Эти депо не являются обычными сборными конструкциями наших производителей активов, с которыми в некоторых местах часто сталкиваются дальнобойщики. Каждое депо индивидуально спроектировано и собрано нашими дизайнерами карт, что делает их совершенно уникальными. В расширении карты Греции будут представлены разнообразные склады, в том числе карьеры, фермы, верфи и заправочные станции, куда вы сможете доставлять грузы. Но это еще не все! У нас есть еще один новый и необычный склад нестандартных товаров, который вы найдете в нашем блоге позже, так что следите за обновлениями.

Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете выхода этого расширения карты. Если да, обязательно добавьте дополнение «Греция» в свой список желаний Steam. Помните, что контент, который вы видите в этом блоге, все еще находится в стадии разработки и может измениться до выхода этого DLC. Безопасных путешествий!