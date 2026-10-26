SCS Software показала смотровые площадки дополнения Iceland для Euro Truck Simulator 2

SCS Software рассказала о смотровых площадках, которые появятся в грядущем дополнении Iceland для Euro Truck Simulator 2. Они позволят игрокам съехать с дороги, активировать триггер и посмотреть катсцену с обзором окрестностей и главных достопримечательностей.

Среди подтверждённых точек — водопад Сельяландсфосс на юге страны, который падает с высоты около 60 метров прямо у Кольцевой дороги. На полуострове Рейкьянес игроки смогут увидеть Голубую лагуну — геотермальный спа-курорт, случайно образовавшийся в 1976 году при строительстве электростанции. Необычный молочно-голубой цвет воде придаёт высокое содержание кремнезёма.

К востоку от Рейкьявика находится водопад Гюдльфосс, известный как «Золотой водопад» — одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Исландии с двухступенчатым падением. В восточной части страны стоит увидеть каньон Студлагиль с базальтовыми стенами, которые стали видны в 2009 году после снижения уровня воды в реке. А недалеко от Акюрейри находится водопад Годафосс, связанный с легендой о принятии христианства в 1000 году.

Разработчики также упомянули, что в игре будут и другие смотровые площадки, включая Тингведлир, Гейсир и Йёкюльсаурлоун, но их оставили для самостоятельного изучения. Дополнение Iceland выйдет 10 ноября 2026 года.