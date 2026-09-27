SCS Software рассказала о системе переключения режимов для Coaches и Road Trip в ETS2 и ATS

SCS Software опубликовала дневник разработки, посвящённый системе переключения режимов для грядущего дополнения Coaches в Euro Truck Simulator 2 и Road Trip в American Truck Simulator. Эта функция связывает разные типы геймплея, позволяя переключаться между карьерой дальнобойщика и поездками за рулём автомобиля или автобуса.

Игры серии выходят за пределы грузоперевозок, поэтому разработчики разделили их на три режима: грузовика, автомобиля и автобуса. У каждого свои геймплей, прогрессия и карьерные системы. Режим грузовика по-прежнему строится вокруг доставки грузов и развития транспортного бизнеса. Режим автомобиля, появляющийся вместе с Road Trip, делает упор на исследование мира и репутацию среди клиентов. Режим автобуса сосредоточится на работе по маршрутам, комфорте пассажиров и их удовлетворённости.

Прогрессия между карьерами раздельная: режим автомобиля использует репутацию вместо классических очков опыта. При этом часть профиля остаётся общей — деньги и исследование карты переносятся между всеми режимами. Дороги, открытые за рулём автомобиля, останутся изученными и при возвращении в грузовик, и наоборот.

Переключаться между режимами просто. Сменить режим можно, когда вы не за рулём, но одновременно иметь больше одного активного задания во всех режимах нельзя. Полное переключение происходит после нажатия кнопки газа. Пока навигация остаётся привязанной к тому режиму, в котором вы ехали последним, поэтому задать маршрут для только что выбранного режима не получится. Как только вы отправитесь в путь, включатся правильная навигация и игровые системы этого режима. В будущих обновлениях разработчики планируют сделать переключение ещё плавнее.

Карта также показывает положение другого вашего транспорта и текущую позицию при выполнении быстрого задания. При смене режима вы продолжите с того места, где оставили грузовик, автобус или автомобиль.

Появление нескольких режимов повлияло и на изменения системы усталости. Теперь симуляция усталости делится на состояние отдыха и обязательные перерывы. Состояние отдыха отражает, насколько устал персонаж, и общее для всех режимов, а обязательные перерывы — это положенные по закону периоды отдыха. Они действуют для грузовиков и автобусов, но не для автомобилей.