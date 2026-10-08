ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Менеджер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 27 809 оценок

SCS Software рассказала о туристических заданиях в DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2

RedDay13 RedDay13

SCS Software рассказала о новом типе заданий для грядущего дополнения Coaches — туристических. Они предложат игрокам иной опыт по сравнению с быстрыми и контрактными заказами, а также с привычными перевозками на грузовике.

В роли водителя автобуса предстоит возить пассажиров, отдыхающих в выходной, от автовокзала к интересным достопримечательностям. Среди направлений могут быть живописные природные места, городские центры для осмотра или даже промышленные объекты, куда устраивают экскурсии. У некоторых точек есть свои часы работы, и время прибытия это учитывает.

Туристические задания различаются по масштабу: достопримечательность может быть известна локально или во всём мире, и от этого зависит длительность поездки. По прибытии игрока ждёт живописная смотровая площадка с короткой катсценой, дающей представление о том, ради чего пассажиры отправились в путь. Многие такие места также получат краткое описание, позволяющее узнать что-то новое.

После того как пассажиры осмотрят достопримечательности, их нужно безопасно вернуть домой. По сравнению с контрактными заданиями туристические предлагают более размеренный график, так что можно не спешить, наслаждаться видами и сделать саму поездку частью впечатления.

Трейлеры 54
23
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Killer Angel

Bahşiş alacakmıyız

7
s0X

Сколько можно мариновать одно и тоже? Насколько я помню они уже год нмкак не могут выпустить эти автобусы, может и больше. Зато какой пафос...

5
Parnischka

Не очень жду это длс вот длс форд кар пак я ждал и думал про него а длс Коуч я как-то жду на пофиг ну выйдет и выйдет!

4