SCS Software рассказала о туристических заданиях в DLC Coaches для Euro Truck Simulator 2

SCS Software рассказала о новом типе заданий для грядущего дополнения Coaches — туристических. Они предложат игрокам иной опыт по сравнению с быстрыми и контрактными заказами, а также с привычными перевозками на грузовике.

В роли водителя автобуса предстоит возить пассажиров, отдыхающих в выходной, от автовокзала к интересным достопримечательностям. Среди направлений могут быть живописные природные места, городские центры для осмотра или даже промышленные объекты, куда устраивают экскурсии. У некоторых точек есть свои часы работы, и время прибытия это учитывает.

Туристические задания различаются по масштабу: достопримечательность может быть известна локально или во всём мире, и от этого зависит длительность поездки. По прибытии игрока ждёт живописная смотровая площадка с короткой катсценой, дающей представление о том, ради чего пассажиры отправились в путь. Многие такие места также получат краткое описание, позволяющее узнать что-то новое.

После того как пассажиры осмотрят достопримечательности, их нужно безопасно вернуть домой. По сравнению с контрактными заданиями туристические предлагают более размеренный график, так что можно не спешить, наслаждаться видами и сделать саму поездку частью впечатления.