SCS Software рассказали о новых характеристиках транспортных средств из DLC Автобусы для Euro Truck Simulator 2

В рамках разработки грядущего дополнения Автобусы для Euro Truck Simulator 2 разработчики показали некоторые из новых возможностей транспортных средств, разработанных для этого расширения.

Автобусы оснащены множеством систем и функций, которых нет у грузовиков. Поэтому нужно было глубже погрузиться в игру и точно воссоздать новые системы для дополнения Автобусы, которые улучшат впечатления от вождения и сделают каждую поездку еще более захватывающей.

Первое, что было решено реализовать - это панель с указанием конечной остановки автобуса, видимая в верхней части лобового стекла. Это съемный аксессуар, позволяющий игрокам самим решать, использовать его или нет и он также виден из салона.

Еще одно отличие между автобусами и грузовиками заключается в том, что у автобусов более крупные лобовые стекла, а это значит, что солнечный свет может создавать больше проблем во время движения. Именно поэтому были разработаны регулируемые солнцезащитные козырьки. На автобусах, поддерживающих эту функцию, козырьки разделены на левую и правую секции, что позволяет управлять каждой стороной независимо и устанавливать ее по мере необходимости. Они также видны снаружи и включают анимированные элементы управления, а также звуковые эффекты.

Поскольку автобусы - длинные транспортные средства, оценить, что находится позади, может быть довольно сложно. Именно поэтому современные автобусы обычно оснащаются камерами заднего вида, которые также включили в это дополнение. Изображение с камеры интегрировано непосредственно в приборную панель и автоматически переключается с навигационного дисплея при включении задней передачи.

Разработчики также добавили варианты внутреннего освещения, чтобы сделать поездку приятнее для вас и ваших пассажиров. Первый вариант - это рассеянное освещение, позволяющее выбрать цвет по вашему вкусу. Второй вариант - основной потолочный светильник, который можно включать и выключать кнопкой, что особенно удобно ночью при остановках для посадки или высадки пассажиров.

И не забудьте добавить DLC Автобусы в свой список желаний Steam.