SCS Software тизерят новый грузовик для Euro Truck Simulator 2

У разработчиков из SCS Software есть новости для вас, #BestCommunityEver! На горизонте нас ждет захватывающее развитие событий. Новый грузовик с удивительной легкостью перемещается по узким городским дорогам.
Что выделяет его? Что ж, он идеально подходит для региональных доставок, но при этом может перевозить грузы и на более длинные расстояния. Этот универсальный грузовик без особых усилий справляется с трудностями городов, плавно маневрируя на узких улицах и оживленных перекрестках. Однако его возможности выходят за пределы города. Отчеты показывают, что этот же грузовик превосходно себя ведет и на шоссе, бросая вызов ожиданиям благодаря своей способности адаптироваться к различным типам местности.
Примечательной особенностью является его кабина, которая выглядит исключительно просторной и обеспечивает потрясающий обзор. Она, несомненно, обеспечивает удивительно просторную и расслабляющую обстановку для длительных путешествий.
Следите за обновлениями, пока разработчики разгадывают тайны этого чуда, приспособленного для городских условий и шоссейных дорог.
Это будет DAF XD... на последней фотке видно...
Божечки не уж то БДФ грузовик будет от разрабов. Давно пора уже было сделать для разнообразия. А если ещё и фургон добавить то вообще топчик.
Если вдруг кому-то интересно, то это будет DAF XD...
а не Mercedes Axor? тоже как вариант может
Если игра изначально идёт как симулятор дальнобойщика, то для региональных доставок грузовик зачем, не пойму... Для модовских карт разве что?
Очень просто, возможно это было одно из условий получения лицензии на модель XG для игры, продвижение других моделей X серии через игру. В игре даже нет низкопольных прицепов для него. Почему бы не сосредоточиться на других дальнемагистральных грузовиках? Подогнать грузовики из 2012 под современные стандарты? Не, давайте выпустим региональный грузовик в игре про доставку грузов между странами.
В чём проблема забрать из игры дальнобойщики 2 грузовики ШТОРМ 18 000 и ШТОРМ 20 000 с прицепом. Шутка
Какой грузовик? Газель что-ли?
И кому он нужен. Всё равно все берут "морозилки" или тяжёлые возят, ибо только за них платят нормально. А это как и авто, на раз-два посмотреть.
Лучше бы новый движок запили...
это дорого, тем более зачем монополисту что то изобретать? и так схавают, уже 20 лет жрут и не давятся
Изменить цену очень легко) и будут заваливать огромными суммами))
Олды давно уже ставят мод на изменение цен, где платят копейки за доставку. Просто, когда у тебя на счету миллионы и тратить их некуда, так хоть какое то разнообразие. Едешь и считаешь, хватит тебе дотянуть до заправки и хватит ли денег в кошельке на заправку, хотя бы половины бака...
Плюс не забываем, что на игру множество карт сделано, где даже есть бездорожье, и на длинной фуре с тяжелым прицепом - проезжать некоторые участки попросту невозможно. Да и не все на дальняк предпочитают ездить.
На мой взгляд движок нормальный. Им бы сглаживание подтянуть и механику старения грузовикам добавить. А то на одометре уже 5 млн пробега, а грузовик выглядит, как только что из салона.
Увы, не получится последнее. Условия лицензии грузовиков непозволяют ни старить, ни разбивать.