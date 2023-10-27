на главную
об игре
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 12 466 оценок

SCS Software тизерят новый грузовик для Euro Truck Simulator 2

Genotip71
Новости

У разработчиков из SCS Software есть новости для вас, #BestCommunityEver! На горизонте нас ждет захватывающее развитие событий. Новый грузовик с удивительной легкостью перемещается по узким городским дорогам.

Что выделяет его? Что ж, он идеально подходит для региональных доставок, но при этом может перевозить грузы и на более длинные расстояния. Этот универсальный грузовик без особых усилий справляется с трудностями городов, плавно маневрируя на узких улицах и оживленных перекрестках. Однако его возможности выходят за пределы города. Отчеты показывают, что этот же грузовик превосходно себя ведет и на шоссе, бросая вызов ожиданиям благодаря своей способности адаптироваться к различным типам местности.

Примечательной особенностью является его кабина, которая выглядит исключительно просторной и обеспечивает потрясающий обзор. Она, несомненно, обеспечивает удивительно просторную и расслабляющую обстановку для длительных путешествий.

Следите за обновлениями, пока разработчики разгадывают тайны этого чуда, приспособленного для городских условий и шоссейных дорог.

37
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
darkster

Это будет DAF XD... на последней фотке видно...

5
Выxyxoль
5
The X-Files

Божечки не уж то БДФ грузовик будет от разрабов. Давно пора уже было сделать для разнообразия. А если ещё и фургон добавить то вообще топчик.

3
Footmob

Если вдруг кому-то интересно, то это будет DAF XD...

3
Александр Левочка

а не Mercedes Axor? тоже как вариант может

0
umv42

Если игра изначально идёт как симулятор дальнобойщика, то для региональных доставок грузовик зачем, не пойму... Для модовских карт разве что?

2
Выxyxoль
для региональных доставок грузовик зачем, не пойму...

Очень просто, возможно это было одно из условий получения лицензии на модель XG для игры, продвижение других моделей X серии через игру. В игре даже нет низкопольных прицепов для него. Почему бы не сосредоточиться на других дальнемагистральных грузовиках? Подогнать грузовики из 2012 под современные стандарты? Не, давайте выпустим региональный грузовик в игре про доставку грузов между странами.

1
bsww

В чём проблема забрать из игры дальнобойщики 2 грузовики ШТОРМ 18 000 и ШТОРМ 20 000 с прицепом. Шутка

0
Rаyden

Какой грузовик? Газель что-ли?

-1
ratte88

И кому он нужен. Всё равно все берут "морозилки" или тяжёлые возят, ибо только за них платят нормально. А это как и авто, на раз-два посмотреть.

Лучше бы новый движок запили...

-5
Kot9lra street

это дорого, тем более зачем монополисту что то изобретать? и так схавают, уже 20 лет жрут и не давятся

2
vovangt4

Изменить цену очень легко) и будут заваливать огромными суммами))

0
Салярыч

Олды давно уже ставят мод на изменение цен, где платят копейки за доставку. Просто, когда у тебя на счету миллионы и тратить их некуда, так хоть какое то разнообразие. Едешь и считаешь, хватит тебе дотянуть до заправки и хватит ли денег в кошельке на заправку, хотя бы половины бака...
Плюс не забываем, что на игру множество карт сделано, где даже есть бездорожье, и на длинной фуре с тяжелым прицепом - проезжать некоторые участки попросту невозможно. Да и не все на дальняк предпочитают ездить.

На мой взгляд движок нормальный. Им бы сглаживание подтянуть и механику старения грузовикам добавить. А то на одометре уже 5 млн пробега, а грузовик выглядит, как только что из салона.

1
4erpak Салярыч

Увы, не получится последнее. Условия лицензии грузовиков непозволяют ни старить, ни разбивать.

0