SCS Software тизерят новый грузовик для Euro Truck Simulator 2

У разработчиков из SCS Software есть новости для вас, #BestCommunityEver! На горизонте нас ждет захватывающее развитие событий. Новый грузовик с удивительной легкостью перемещается по узким городским дорогам.

Что выделяет его? Что ж, он идеально подходит для региональных доставок, но при этом может перевозить грузы и на более длинные расстояния. Этот универсальный грузовик без особых усилий справляется с трудностями городов, плавно маневрируя на узких улицах и оживленных перекрестках. Однако его возможности выходят за пределы города. Отчеты показывают, что этот же грузовик превосходно себя ведет и на шоссе, бросая вызов ожиданиям благодаря своей способности адаптироваться к различным типам местности.

Примечательной особенностью является его кабина, которая выглядит исключительно просторной и обеспечивает потрясающий обзор. Она, несомненно, обеспечивает удивительно просторную и расслабляющую обстановку для длительных путешествий.

Следите за обновлениями, пока разработчики разгадывают тайны этого чуда, приспособленного для городских условий и шоссейных дорог.