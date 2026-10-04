SCS Software выпустила афтермуви с Gamescom 2026 - с превью Coaches, Road Trip и других DLC для Euro Truck Simulator 2

SCS Software выпустила новый эпизод SCS On The Road, посвящённый участию студии в Gamescom 2026. Мероприятие прошло в конце августа в Кёльне.

На стенде SCS Software работали шесть ПК-станций и два симулятора движения 4D. Посетители могли опробовать превью готовящихся дополнений: Coaches, Road Trip: Ford, Iceland, South Dakota и British Columbia. Отдельным украшением стенда стал новый Volvo FH Series 6 100 Year Edition — грузовик привезла и выставила компания Volvo Trucks.

За пять дней выставку посетило множество гостей и контент-мейкеров, которые пришли опробовать будущие DLC. Студия поблагодарила всех, кто смог прийти и встретиться с командой. Посмотреть, как прошло приключение SCS на Gamescom, можно в новом эпизоде SCS On The Road.

Разработчики также напомнили, что следить за новостями проектов и будущими выпусками SCS On The Road можно в социальных сетях студии и через рассылку.