SCS Software выпустила масштабное дополнение Iceland для Euro Truck Simulator 2

SCS Software выпустила дополнение Iceland для Euro Truck Simulator 2. Релиз состоялся сегодня, 10 ноября, а вместе с ним стартовало и специальное событие World of Trucks — Cruising Iceland.

Игроков ждёт путешествие по Стране огня и льда. В DLC вошли 14 городов и поселений, включая Рейкьявик и Акюрейри. Маршруты пройдут по знаменитой Кольцевой дороге, соединяющей оживлённые города, тихие поселения и отдалённые уголки острова. Среди природных достопримечательностей — водопады Йёкюльсаурлоун, Годафосс, Гюдльфосс и Сельяландсфосс, а также пляж Викюрфьяра, гейзеры Гейсир и национальный парк Тингведлир.

Отдельное внимание уделили реализму. На дорогах встречаются узкие однополосные мосты, где придётся уступать встречному транспорту. В игре представлены и местные отрасли: от фермерских хозяйств и карьеров до завода по производству кремнезёма в Хусавике. Ночью при подходящих условиях можно увидеть северное сияние, а продолжительность светового дня соответствует реальному времени в Исландии.

Одновременно с релизом проходит ивент Cruising Iceland. Для выполнения личной цели нужно совершить доставки в каждый из 14 городов и из них. За это дают достижение World of Trucks и покраску для грузовика «Огонь и лёд». Если сообщество суммарно проедет 175 миллионов километров, участники с выполненной личной целью получат подвесную фигурку Тролля. Событие продлится до 3 января 2027 года.