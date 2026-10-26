SCS Software выпустила трейлер дополнения Iceland для Euro Truck Simulator 2 - релиз 10 ноября

SCS Software объявила дату выхода дополнения Iceland для Euro Truck Simulator 2 — оно станет доступно 10 ноября 2026 года. Вместе с анонсом студия опубликовала официальный трейлер, показав пейзажи, дороги и локации, которые ждут игроков.

Исландия станет одной из самых необычных карт в игре. Игроков ждут 14 городов и поселений, включая Рейкьявик и Акюрейри, а также поездки по знаменитой кольцевой дороге, соединяющей оживлённые районы, тихие поселения и отдалённые уголки острова. Маршруты пройдут мимо вулканов, ледников, чёрных пляжей и мощных водопадов. Среди узнаваемых мест — Йёкюльсаурлоун, Годафосс, Гюдльфосс, Сельяландсфосс, Викюрфьяра, Гейсир и Тингведлир.

Отдельное внимание уделили реализму: на дорогах встретятся узкие мосты с однополосным движением, где придётся уступать встречным. Кроме того, в игре будут представлены местные отрасли — от ферм и карьеров до завода по производству кремнезёма в Хусавике.

Ночью при подходящих условиях над островом может появиться северное сияние. А продолжительность светового дня будет соответствовать реальному времени Исландии, что добавит погружения. SCS Software напомнила добавить Iceland в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить релиз.