SCS Software запускает Pinktober 2026 - 100% дохода от благотворительных DLC отправят на борьбу с раком

SCS Software присоединилась к ежегодной кампании Pinktober 2026, посвящённой повышению осведомлённости о раке груди. В рамках акции разработчики вновь предлагают игрокам благотворительные наборы Pink Ribbon Charity Pack для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator.

Как и в предыдущие годы, 100% дохода от продаж этих DLC в конце октября будет передано "Alliance of Women with Breast Cancer" — организации, которая оказывает поддержку людям, столкнувшимся с раком груди. Оба набора позволяют украсить грузовики специальными розовыми элементами в тематике Pink Ribbon. Каждый DLC продаётся за 1,99 евро.

SCS Software проводит эту благотворительную кампанию с 2019 года. Разработчики также напоминают о важности заботы о здоровье, регулярных обследований и консультаций с врачами.

Игроков призывают присоединиться к акции в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2, оформить грузовики в стиле розовых лент и делиться снимками с хэштегом #Pinktober2026.