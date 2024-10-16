Состоялся релиз Академии вождения для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Академия вождения теперь доступна для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator! Несколько недель назад разработчики анонсировали этот новый игровой модуль и показали его в некоторых из прямых трансляций и теперь игроки, наконец, могут попробовать его сами.

Этот новый игровой модуль предоставит игрокам различные сценарии возрастающей сложности, вдохновленные инструкциями, которые даются реальным студентам. Вы перейдете от базового вождения к навигации по сложным маршрутам и сложным маневрам парковки с подробным объяснением через инструкции по вождению, включая диаграммы, указатели и направления. Разработчики также хотели позволить водителям анализировать свою поездку, поэтому внедрили в этот игровой модуль новую функцию воспроизведения.

В планах разработчиков продолжать создавать для данного модуля дополнительные сценарии и особые задачи, с которыми настоящие водители грузовиков могут столкнуться на дороге.