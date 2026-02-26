Состоялся релиз DLC Bobcat Cargo Pack для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Более 60 лет компания Bobcat производит компактную технику, используемую частными лицами, рабочими и предприятиями в самых разных отраслях. Теперь водители в American Truck Simulator и Euro Truck Simulator 2 могут доставлять технику Bobcat, снабжая внутриигровые предприятия грузами Bobcat Cargo Pack.

Начиная с конца 1950-х годов Bobcat производят компактные, надежные машины, предназначенные для работы в стесненных условиях, на сложном рельефе и в сложных ситуациях. Наибольшую известность им принесла разработка первого в мире мини-погрузчика с бортовым поворотом, ставшего настоящей иконой на строительных площадках по всему миру.

Вполне закономерно, что этот легендарный образец техники занимает центральное место в данном грузовом комплекте, олицетворяя дух Bobcat - универсальность, мощность и практичность.

Помимо культового мини-погрузчика, в комплект Bobcat Cargo Pack входит также ряд машин, широко используемых в различных промышленных зонах и на предприятиях. От экскаваторов и колесных погрузчиков, используемых на строительных площадках, до вилочных погрузчиков, телескопических погрузчиков и вспомогательного оборудования, применяемого на складах и фермах, эти грузы отражают повседневную работу, для выполнения которой машинам Bobcat доверяют выполнять свои задачи.

Каждый груз, включенный в это дополнение, создан с использованием подробных справочных материалов и технической информации, собранной и предоставленной в ходе сотрудничества, что гарантирует правильный внешний вид и удобство использования каждой машины при погрузке на ваш прицеп. Дополнение Bobcat Cargo Pack включает в себя разнообразное оборудование из линейки продукции Bobcat, предоставляя водителям множество новых вариантов работы на дороге. В него входят:

Сельскохозяйственный телескопический погрузчик - Bobcat TL30.70

Компрессор - Bobcat PA12.7v

Экскаватор - Bobcat E60

Вилочный погрузчик - Bobcat D30

Мини-экскаватор (электрический) - Bobcat E10e

Погрузчик с бортовым поворотом - Bobcat S86

Колесный погрузчик - Bobcat L95

В дополнение к новым грузам, это дополнение также включает в себя набор фирменных аксессуаров Bobcat для кабины. В их число входят:

рабочие перчатки

черная защитная каска

защитная каска

рубашка-поло

светоотражающий жилет

Вдохновленные реальной рабочей одеждой с логотипом Bobcat, они станут идеальным дополнением к кабине любого трудолюбивого водителя грузовика и отличным напоминанием о том, что безопасность на работе всегда на первом месте!

Это DLC не было бы возможно без помощи и поддержки команды Bobcat. Разработчики выражают огромную благодарность всем, с кем тесно сотрудничали с самого начала, делясь опытом, знаниями и отзывами, кто помог перенести эти легендарные машины в виртуальный мир грузоперевозок.