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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.3 24 543 оценки

Состоялся релиз DLC Фермерская техника для Euro Truck Simulator 2

Genotip71 Genotip71

Пришло время сменить городские пейзажи и автомагистрали на пыльные дороги и сельскую местность - в Стиме стало доступно дополнение «Фермерская техника», новый пак грузов для Euro Truck Simulator 2!

Сельское хозяйство играет важнейшую роль в ландшафте, экономике и культуре Европы. От небольших семейных ферм до крупных промышленных предприятий, фермеры нуждаются в разнообразном оборудовании для поддержания продуктивности своих полей, но ничто из этого не было бы доставлено без вас, дальнобойщиков. Примите вызов и перевезите мощные тракторы и другую технику, предназначенную для самых сложных задач в современном сельском хозяйстве.

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Дополнение «Фермерская техника» для ETS2 включает в себя 9 типов грузов для перевозки, представленных игровыми брендами Owl и Greenler. Добившись успеха в American Truck Simulator, эти бренды теперь завоёвывают популярность на европейском рынке. Каждая машина была детально проработана талантливыми командами специалистов по транспорту и художниками, предлагая водителям новые испытания по разнообразной дорожной сети Euro Truck Simulator 2.

В набор входят следующие грузы:

  • Автономный трактор
  • Сочленённый гусеничный трактор
  • Кормоуборочный комбайн
  • Зерновой прицеп
  • Тюковый пресс-подборщик
  • Дисковые бороны
  • Разбрасыватель удобрений
  • Сеялка-опрыскиватель
  • Посевные комплексы

Но это еще не всё. Разработчики также привносят очарование фермерской жизни в кабину вашего грузовика с помощью набора восхитительных аксессуаров в сельскохозяйственной тематике. Эти украшения позволят вам персонализировать кабину и взять с собой частичку сельской местности, куда бы вы ни отправились.

В комплект входят:

  • Ланч-бокс
  • Пугало
  • Соломенная шляпа
  • Мягкий автономный трактор
  • Игрушечный комбайн
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