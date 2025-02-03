Состоялся релиз DLC Greek Mythology Pack для Euro Truck Simulator 2

Вчера мы закончили мероприятие #CruisingGreece World of Trucks для Euro Truck Simulator 2. Итак, в этом блоге давайте завершим и повторим последнее событие WOTR, а также представим прекрасную пакет с краской в ​​тему Греции для ETS2.

Событие #CruisingGreece началось 4 декабря с выпуска нашего последнего расширения карты ETS2. Несмотря на то, что у нашего #BestCommunity было почти два месяца, чтобы завершить его, им удалось достичь цели сообщества всего за двенадцать дней! Коллективная цель состояла в том, чтобы проехать 200 миллионов километров, одновременно доставляя груз в любой город или из любого города в Греции. Это просто удивительно. Вы достигли этого раньше, чем верил любой из нас!

В общей сложности вы проехали 387 426 427 километров! Более 93 тысяч игроков приняли участие в мероприятии, и более 48 000 выполнили все 15 рабочих мест и достигли своих индивидуальных целей. Хотя это не был решающим фактором для цели сообщества, мы тоже хотели поделиться этой статистикой - вы завершили 827 116 поставки во время участия в этом мероприятии!

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом мероприятии, и команду, которая его организовала. Надеемся, вы наслаждаетесь прекрасными наградами, которые они для вас приготовили!

Релиз греческой мифологии

Пакет греческой мифологии изначально должен был быть выпущен вместе с расширением карты. Тем не менее, из -за некоторых неудачных технических проблем с предыдущими заданиями по краской, нам нужно было ретушировать и переделать их немного. Теперь, когда работа выполнена, конец круизного мероприятия в Греции кажется отличной возможностью выпустить его.

Возвращайтесь в древние времена с пакетом греческой мифологии краски! Идеально подходит для перевозки грузов по живописным пейзажам Греции, эти проекты воплощают в жизнь историю и миф на шоссе симулятора евро -грузовиков 2. Теперь каждое путешествие становится героической одиссеей.

Этот DLC позволяет вам украсить свой грузовик духом классических греческих мифов через пять подробных заданий по краской, вдохновленной легендарными существами. Каждый дизайн отражает сущность вневременной истории из эпического прошлого Греции, превращая ваш грузовик в колесницу древних мифов, когда вы путешествуете по Европе. Работа с краской включена в этот DLC:

Медуза

Гидра

Цербер

Минотавр

Пегас

Этот пакет рабочих мест для краски уже доступен в Steam, поэтому не забудьте получить его и отправиться в путешествие по дорогам Греции, как древний король!

Мы надеемся, что вы взволнованы этим новым контентом! Мы также очень ценили бы это, если бы вы могли подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы оставаться в курсе, даже если вы не сможете проверить блог или наши социальные сети. Будьте осторожны за рулем!