Состоялся релиз DLC Holland Style Tuning Pack для Euro Truck Simulator 2

Дополнение Holland Style Tuning Pack для Euro Truck Simulator 2 уже доступно для скачивания в Steam! Это DLC содержит десятки аксессуаров и вариантов покраски для широкого спектра грузовиков и является самым большим тюнинговым пакетом из всех доступных на текущий момент.

Голландский стиль - один из самых самобытных и популярных трендов в тюнинге грузовиков в Европе. В 1970-х годах голландские дальнобойщики начали перенимать идею гордости за свои собственные грузовики. Голландский стиль характеризуется прежде всего идеально подобранными цветами, минимальным количеством хрома, акцентом на симметрию, четкие линии и внимание к деталям.

Тюнинговый пакет Holland Style включает в себя широкий ассортимент аксессуаров как для интерьера, так и для экстерьера вашего грузовика, а также обширный выбор стильных вариантов окраски. Этот популярный стиль тюнинга был одним из самых востребованных дополнений от сообщества и многие из включенных в него элементов были созданы по мотивам идей игроков.

«Все началось некоторое время назад, когда я задумался о создании собственного DLC с раскраской автомобилей. Поскольку в то время мы работали над переработкой стран Бенилюкса, в которую входили Нидерланды, я хотел создать что-то, чтобы отметить это событие. Хочу поблагодарить всех моих коллег за их огромную поддержку и за то, что они вложили столько страсти в этот проект», — говорит 2D-графический дизайнер автомобилей Матей, который инициировал создание этого тюнинг-пакета.

С этим DLC вы сможете персонализировать свой грузовик, используя широкий ассортимент световых коробов (для кабин с высокой спальной крышей), клаксонов, брызговиков, дополнительных фар, датских фонарей и знаменитых двойных горелок, а также вымпелов, игрушек и украшений, рулевых колес и световых коробов для интерьера, что позволит вам создать по-настоящему индивидуальный салон и почувствовать себя как дома.

Разработчики особенно гордятся сотрудничеством с несколькими известными производителями, благодаря которому в игру были добавлены лицензированные товары. Среди них - двойные горелки, звуковые сигналы, дополнительные фары и датские плюшевые подушки от Omnius, длинные брызговики, вымпелы и освежители воздуха от Go-In-Style, а также световые короба для салона, длинные брызговики и вымпелы от TruckJunkie.

Вы также сможете выбрать один из 23 вариантов окраски, каждый из которых имеет 3 предустановки RGB, из которых игрок может выбрать и настроить цвета! Пакет включает в себя один вариант окраски, общий для всех поддерживаемых грузовиков, а также два уникальных варианта окраски для каждой из групп грузовиков, перечисленных ниже, причем каждая пара специально адаптирована к соответствующим моделям грузовиков и отличается между группами:

Volvo FH Series 6, Volvo FH Series 5 и Volvo FH Series 4

Volvo FH Series 3

Scania R и S

Scania R 2009 и Streamline

Iveco S-Way

DAF NGD и XD

DAF XF 105 и DAF XF Euro 6

MAN TG3 TGX

MAN TGX Euro 6

Renault T

Mercedes-Benz New Actros

Тюнинговые аксессуары как для экстерьера, так и для интерьера доступны для всех грузовиков в ETS2, где это позволяет совместимость. Единственное исключение - световые короба, которые доступны только для перечисленных выше грузовиков.

Хотя этот тюнинг-пак сам по себе сделает ваш грузовик красивым, разработчики рекомендуют комбинировать его с другими DLC для достижения наилучшего внешнего вида, такими как тюнинг-пак HS-Shoch, тюнинг-пак Michelin Fan Pack, тюнинг-пак XF, тюнинг-пак Mighty Griffin, тюнинг-пак FH, тюнинг-пак Renault Trucks T или тюнинг-пак Actros. Все они полностью совместимы с этим DLC, что позволяет создавать поистине потрясающие комбинации!

Так что, если вы хотите начать работать дальнобойщиком в истинно голландском стиле, обязательно приобретите это DLC в Steam прямо сейчас!