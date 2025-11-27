ЧАТ ИГРЫ
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 26 718 оценок

Состоялся релиз DLC Лесная техника для Euro Truck Simulator 2

Genotip71 Genotip71

Наряду с DLC Северные горизонты разработчики SCS Software выпустили совершенно новое дополнение The Forest Machinery для Euro Truck Simulator 2 - аналог давно известного дополнения ATS для ETS2.

Учитывая важность лесного хозяйства в Норвегии, Швеции и Финляндии, это был идеальный момент для добавления новой партии тяжёлой техники и оборудования для лесозаготовок во вселенную ETS2. Этот новый набор грузов разработан для дополнения к Nordic Horizons, но будет доступен на всей карте.

Новые тяжёлые лесозаготовительные грузы

Дополнение Лесная техника добавляет внушительный выбор специализированного оборудования, используемого в реальных лесозаготовительных работах. Каждая модель тщательно разработана, чтобы соответствовать своему реальному прототипу, предлагая новые возможности для вашего парка лесозаготовительных машин:

  • Мобильная тяговая лебёдка
  • Измельчитель древесины
  • Гусеничный экскаватор
  • Трещевой трактор
  • Мульчер
  • Лесопогрузчик
  • Харвестер
  • Форвардер
Эти крупногабаритные и тяжеловесные грузы добавят вашим доставкам новый уровень сложности и удовольствия.

Новые аксессуары для грузовиков

Чтобы помочь вам подготовить свой грузовик к предстоящей тяжелой работе, в этот комплект также входят новые аксессуары:

  • Накладки на зеркала
  • Накладки на фары
  • Накладки на дворники
Эти небольшие, но стильные дополнения позволят вам персонализировать свой грузовик и придать ему особый шик, подходящий для работы в лесу.

Комплект Лесная техника

Вы также можете отпраздновать выход дополнения Nordic Horizons специальным комплектом Лесная техника, который объединяет DLC лесной техники из Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Набор доступен со специальной скидкой 50%, что позволяет приобрести оба дополнения по цене одного!

Комментарии:  1
bsww

и сразу скидка 50% (если открыть саму страницу с длс). Там есть набор из двух длс, а на карту такую скидку почему-то нельзя