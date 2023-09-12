Состоялся релиз DLC Modern Lines Paint Jobs Pack для Euro Truck Simulator 2 ©

Вы были в дороге в поисках нового и современного вида для своего грузовика? Можете больше не искать! Встречайте DLC Modern Lines Paint Job Pack для Euro Truck Simulator 2, который теперь доступен в Steam!

Каждый из дизайнов, включенных в этот DLC, был создан вручную и выбран художниками за их стильный и современный дизайн. Этот новый пакет включает в себя шесть новых покрасочных работ для вашего грузовика и прицепа(ов), каждый из которых полностью поддается покраске и настройке по вашему вкусу!

Каждая покраска совместима со всеми существующими моделями грузовиков и со всеми имеющимися в наличии прицепами (включая цистерны, самосвалы и т. д.) в Euro Truck Simulator 2. Разработчикам не терпится увидеть, какие цветовые комбинации вы придумаете для своего собственного грузовика или виртуальных компаний!

В данный набор входят покрасочные работы: