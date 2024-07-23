Состоялся релиз DLC Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

Новое дополнение Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2 доступно в Steam!
Теперь вы можете сочетать свой грузовик с этим известным немецким брендом, основанным в 1892 году и легко узнаваемым по знаковому логотипу в виде синего слона. Schmitz Cargobull известен своим инновационным дизайном и высококачественными прицепами, что делает его именем, которому доверяют в сфере логистики и транспорта. Имея глобальное присутствие, компания продолжает устанавливать стандарты эффективности и надежности в производстве прицепов.
В комплект Schmitz Cargobull Trailer Pack входят восемь новых фирменных прицепов, а также пять аксессуаров для кабины, которыми вы сможете украсить кабину вашего грузовика.
Прицепы:
- Schmitz Cargobull S.CS UNIVERSAL
- Schmitz Cargobull S.CS EcoFIX
- Schmitz Cargobull Z.CS
- Schmitz Cargobull S.KO COOL
- Schmitz Cargobull Z.KO
- Schmitz Cargobull S.BO EXPRESS
- Schmitz Cargobull S.KI SOLID
- Schmitz Cargobull S.KI LIGHT
Аксессуары в кабину:
- Миниатюра прицепа S.KI LIGHT
- Ланчбокс Schmitz Cargobull
- Schmitz Cargobull плюшевый слон
- Кепка Schmitz Cargobull
- Кружка Schmitz Cargobull
Как всегда, каждый прицеп предлагает широкий спектр возможностей настройки. Вы можете выбрать различные шасси, кузова, боковые защиты, задние бамперы, задние двери, ящики для хранения и резервуары для воды.
Разработчики благодарят партнеров из Schmitz Cargobull, поскольку они прекрасно работали над воплощением своих прицепов в мире ETS2, постоянно обмениваясь данными, предоставляя отзывы и отвечая на вопросы.