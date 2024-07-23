Состоялся релиз DLC Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

Новое дополнение Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2 доступно в Steam!

Теперь вы можете сочетать свой грузовик с этим известным немецким брендом, основанным в 1892 году и легко узнаваемым по знаковому логотипу в виде синего слона. Schmitz Cargobull известен своим инновационным дизайном и высококачественными прицепами, что делает его именем, которому доверяют в сфере логистики и транспорта. Имея глобальное присутствие, компания продолжает устанавливать стандарты эффективности и надежности в производстве прицепов.

В комплект Schmitz Cargobull Trailer Pack входят восемь новых фирменных прицепов, а также пять аксессуаров для кабины, которыми вы сможете украсить кабину вашего грузовика.

Прицепы:

Schmitz Cargobull S.CS UNIVERSAL

Schmitz Cargobull S.CS EcoFIX

Schmitz Cargobull Z.CS

Schmitz Cargobull S.KO COOL

Schmitz Cargobull Z.KO

Schmitz Cargobull S.BO EXPRESS

Schmitz Cargobull S.KI SOLID

Schmitz Cargobull S.KI LIGHT

Аксессуары в кабину:

Миниатюра прицепа S.KI LIGHT

Ланчбокс Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull плюшевый слон

Кепка Schmitz Cargobull

Кружка Schmitz Cargobull

Как всегда, каждый прицеп предлагает широкий спектр возможностей настройки. Вы можете выбрать различные шасси, кузова, боковые защиты, задние бамперы, задние двери, ящики для хранения и резервуары для воды.

Разработчики благодарят партнеров из Schmitz Cargobull, поскольку они прекрасно работали над воплощением своих прицепов в мире ETS2, постоянно обмениваясь данными, предоставляя отзывы и отвечая на вопросы.