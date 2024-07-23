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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 17 228 оценок

Состоялся релиз DLC Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

Genotip71
Новости

Новое дополнение Schmitz Cargobull Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2 доступно в Steam!

Теперь вы можете сочетать свой грузовик с этим известным немецким брендом, основанным в 1892 году и легко узнаваемым по знаковому логотипу в виде синего слона. Schmitz Cargobull известен своим инновационным дизайном и высококачественными прицепами, что делает его именем, которому доверяют в сфере логистики и транспорта. Имея глобальное присутствие, компания продолжает устанавливать стандарты эффективности и надежности в производстве прицепов.

В комплект Schmitz Cargobull Trailer Pack входят восемь новых фирменных прицепов, а также пять аксессуаров для кабины, которыми вы сможете украсить кабину вашего грузовика.

Прицепы:

  • Schmitz Cargobull S.CS UNIVERSAL
  • Schmitz Cargobull S.CS EcoFIX
  • Schmitz Cargobull Z.CS
  • Schmitz Cargobull S.KO COOL
  • Schmitz Cargobull Z.KO
  • Schmitz Cargobull S.BO EXPRESS
  • Schmitz Cargobull S.KI SOLID
  • Schmitz Cargobull S.KI LIGHT

Аксессуары в кабину:

  • Миниатюра прицепа S.KI LIGHT
  • Ланчбокс Schmitz Cargobull
  • Schmitz Cargobull плюшевый слон
  • Кепка Schmitz Cargobull
  • Кружка Schmitz Cargobull
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Как всегда, каждый прицеп предлагает широкий спектр возможностей настройки. Вы можете выбрать различные шасси, кузова, боковые защиты, задние бамперы, задние двери, ящики для хранения и резервуары для воды.

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Разработчики благодарят партнеров из Schmitz Cargobull, поскольку они прекрасно работали над воплощением своих прицепов в мире ETS2, постоянно обмениваясь данными, предоставляя отзывы и отвечая на вопросы.

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