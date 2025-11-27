ЧАТ ИГРЫ
Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 26 718 оценок

Состоялся релиз DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2

Genotip71 Genotip71

После месяцев разработки, километров новых дорог и множества захватывающих дух достопримечательностей, воплощённых в жизнь, ворота в северную Скандинавию наконец открыты - DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2 стало доступно для покупки.

Этот релиз знаменует собой одно из крупнейших расширений карты на сегодняшний день, предлагая вам поистине обширный и разнообразный регион для исследования. От живописных фьордов Норвегии до арктического побережья, от сурового шведского Норрланда до бескрайних просторов финской Лапландии - Nordic Horizons объединяет природу, культуру и сложности грузоперевозок в одно незабываемое путешествие.

Чтобы лучше сориентироваться, взгляните на полную карту дополнения, на которой отмечены города, посёлки и дороги, которые вас ждут:

В проекте Nordic Horizons разработчики стремились передать дух далекого севера: яркое северное небо, небольшие прибрежные деревни, приютившиеся на скалистых ландшафтах и тихое, но мощное присутствие истории, вплетенное в каждое поселение.

+ ещё 2 картинки

В дополнении вас ждут:

  • 40 тщательно воссозданных городов, включая Тронхейм, Оулу, Умео и Кируну
  • Прекрасные скандинавские достопримечательности: от впечатляющей Атлантической дороги до поразительного Арктического собора в Тромсё и очаровательной деревни Санта-Клауса в Рованиеми
  • Новые отрасли промышленности, такие как переработка отходов, подземная шахта и множество уникальных ферм и лесопилок
  • 30 живописных городов и небольших поселений, куда можно добраться
  • Богатое сочетание крупных автомагистралей, извилистых сельских дорог, городских улиц и даже иногда грунтовых дорог
  • Точно воссозданные центры городов, передающие неповторимую атмосферу каждого места
  • Маршрут, ведущий к знаменитому глобусу Нордкап, самой северной точке континентальной Европы, доступной для автомобильного транспорта
  • Возможности исследовать потрясающие исторические места, такие как Евле, Умео, Кристиансунн, Олесунн и многие другие
  • Использование функции динамической погрузки и разгрузки на отдельных складах
  • Более 200 складов готовы предложить бесчисленное количество рабочих мест
  • Незабываемое зрелище северного сияния
  • Реалистично скорректированный цикл светового дня для северных широт
  • А если вы обратите внимание на обочину дороги... возможно, вы даже увидите оленей
+ ещё 2 картинки

Приготовьтесь к по-настоящему огромному приключению с этим захватывающим дополнением!

14
6
Комментарии:  6
Obi-Wan_Kenobi

Чет дохрена они просят за то, что должно было быть в "Скандинавии"

3
dima_answer

переделку скандинавии в цену запихнули

2
Zick211

Вы просто не слышали про региональные цены, вот такие цены. 1100 рублей в рф да немного дорого, но в КЗ региона 1.5 раза дешевле))

HellowRainbow

Зная их жадность, я думал, они фиников оставят на следующие ДЛЦ

SeamlessBenji

добавте в длс анлокер

2
bsww

жду стартовой скидки в 10%, надеюсь минут через 15-20 уже появится

2