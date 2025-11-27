Состоялся релиз DLC Северные горизонты для Euro Truck Simulator 2

После месяцев разработки, километров новых дорог и множества захватывающих дух достопримечательностей, воплощённых в жизнь, ворота в северную Скандинавию наконец открыты - DLC Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2 стало доступно для покупки.
Этот релиз знаменует собой одно из крупнейших расширений карты на сегодняшний день, предлагая вам поистине обширный и разнообразный регион для исследования. От живописных фьордов Норвегии до арктического побережья, от сурового шведского Норрланда до бескрайних просторов финской Лапландии - Nordic Horizons объединяет природу, культуру и сложности грузоперевозок в одно незабываемое путешествие.
Чтобы лучше сориентироваться, взгляните на полную карту дополнения, на которой отмечены города, посёлки и дороги, которые вас ждут:
В проекте Nordic Horizons разработчики стремились передать дух далекого севера: яркое северное небо, небольшие прибрежные деревни, приютившиеся на скалистых ландшафтах и тихое, но мощное присутствие истории, вплетенное в каждое поселение.
В дополнении вас ждут:
- 40 тщательно воссозданных городов, включая Тронхейм, Оулу, Умео и Кируну
- Прекрасные скандинавские достопримечательности: от впечатляющей Атлантической дороги до поразительного Арктического собора в Тромсё и очаровательной деревни Санта-Клауса в Рованиеми
- Новые отрасли промышленности, такие как переработка отходов, подземная шахта и множество уникальных ферм и лесопилок
- 30 живописных городов и небольших поселений, куда можно добраться
- Богатое сочетание крупных автомагистралей, извилистых сельских дорог, городских улиц и даже иногда грунтовых дорог
- Точно воссозданные центры городов, передающие неповторимую атмосферу каждого места
- Маршрут, ведущий к знаменитому глобусу Нордкап, самой северной точке континентальной Европы, доступной для автомобильного транспорта
- Возможности исследовать потрясающие исторические места, такие как Евле, Умео, Кристиансунн, Олесунн и многие другие
- Использование функции динамической погрузки и разгрузки на отдельных складах
- Более 200 складов готовы предложить бесчисленное количество рабочих мест
- Незабываемое зрелище северного сияния
- Реалистично скорректированный цикл светового дня для северных широт
- А если вы обратите внимание на обочину дороги... возможно, вы даже увидите оленей
Приготовьтесь к по-настоящему огромному приключению с этим захватывающим дополнением!
