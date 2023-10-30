Состоялся релиз DLC TIRSAN Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

TIRSAN, компания, базирующаяся в Турции, уже более 46 лет является ведущим игроком в производстве прицепов для бизнеса. Они являются фаворитами среди логистических клиентов, потому что искренне заботятся об удовлетворенности клиентов своей качественной работой и неустанной поддержкой. И сегодня для Euro Truck Simulator 2 выпущено дополнение TIRSAN Trailer Pack!
После сотрудничества, которое началось более года назад, разработчики хотят выразить благодарность TIRSAN, поскольку их представители проделали замечательную работу, работая над воплощением их прицепов в жизнь в виртуальном мире. Будь то обмен данными, предоставление отзывов или ответы на вопросы, они действительно смогли поддержать свою репутацию.
В состав этого DLC входит следующее:
- TIRSAN SCS Multiride : шторный прицеп
- TIRSAN SRI: рефрижератор
- TIRSAN SKS: самосвал
- TIRSAN SPL: платформа с бортами
- TIRSAN SGH: 40-футовый контейнеровоз
- TIRSAN SHF: 20-футовый контейнеровоз
- Дополнительные детали и аксессуары
Приготовьтесь к новому путешествию вместе с ТИРСАН – пришло время отправиться в путь стильно!
Гайд по зарабатыванию денег by SCS.
1. Делаем пак трейлеров Wielton.
2. Продаем их как DLC.
3. Делаем рескин Wielton под Tirsan.
4. Продаем как другое DLC.
Ты только проснулся ? даже преданные фанаты. которые начинали играть самой первой версии игры без патча. это поняли и не раз говорили, лучше модовый пак скачать, чем покупать эту блеклость