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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 12 536 оценок

Состоялся релиз DLC TIRSAN Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

Genotip71
Новости

TIRSAN, компания, базирующаяся в Турции, уже более 46 лет является ведущим игроком в производстве прицепов для бизнеса. Они являются фаворитами среди логистических клиентов, потому что искренне заботятся об удовлетворенности клиентов своей качественной работой и неустанной поддержкой. И сегодня для Euro Truck Simulator 2 выпущено дополнение TIRSAN Trailer Pack!

После сотрудничества, которое началось более года назад, разработчики хотят выразить благодарность TIRSAN, поскольку их представители проделали замечательную работу, работая над воплощением их прицепов в жизнь в виртуальном мире. Будь то обмен данными, предоставление отзывов или ответы на вопросы, они действительно смогли поддержать свою репутацию.

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В состав этого DLC входит следующее:

  • TIRSAN SCS Multiride : шторный прицеп
  • TIRSAN SRI: рефрижератор
  • TIRSAN SKS: самосвал
  • TIRSAN SPL: платформа с бортами
  • TIRSAN SGH: 40-футовый контейнеровоз
  • TIRSAN SHF: 20-футовый контейнеровоз
  • Дополнительные детали и аксессуары
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Приготовьтесь к новому путешествию вместе с ТИРСАН – пришло время отправиться в путь стильно!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Выxyxoль

Гайд по зарабатыванию денег by SCS.

1. Делаем пак трейлеров Wielton.

2. Продаем их как DLC.

3. Делаем рескин Wielton под Tirsan.

4. Продаем как другое DLC.

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Understanding the Truth

Ты только проснулся ? даже преданные фанаты. которые начинали играть самой первой версии игры без патча. это поняли и не раз говорили, лучше модовый пак скачать, чем покупать эту блеклость

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