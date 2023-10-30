Состоялся релиз DLC TIRSAN Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2

TIRSAN, компания, базирующаяся в Турции, уже более 46 лет является ведущим игроком в производстве прицепов для бизнеса. Они являются фаворитами среди логистических клиентов, потому что искренне заботятся об удовлетворенности клиентов своей качественной работой и неустанной поддержкой. И сегодня для Euro Truck Simulator 2 выпущено дополнение TIRSAN Trailer Pack!

После сотрудничества, которое началось более года назад, разработчики хотят выразить благодарность TIRSAN, поскольку их представители проделали замечательную работу, работая над воплощением их прицепов в жизнь в виртуальном мире. Будь то обмен данными, предоставление отзывов или ответы на вопросы, они действительно смогли поддержать свою репутацию.

В состав этого DLC входит следующее:

TIRSAN SCS Multiride : шторный прицеп

TIRSAN SRI: рефрижератор

TIRSAN SKS: самосвал

TIRSAN SPL: платформа с бортами

TIRSAN SGH: 40-футовый контейнеровоз

TIRSAN SHF: 20-футовый контейнеровоз

Дополнительные детали и аксессуары

Приготовьтесь к новому путешествию вместе с ТИРСАН – пришло время отправиться в путь стильно!