Состоялся релиз DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 ©

Дайте газу своим двигателям и отправляйтесь в путь по шоссе - сегодня вышло DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2, открывающий путешествие по потрясающим пейзажам и сложным дорогам!

Отправьтесь в одиссею по художественному изображению Западных Балкан, огромной игровой площадке, которая ждет вас, чтобы открыть для себя ее чудеса. Наслаждайтесь путешествием, смакуя каждый момент и открывая на своем пути множество возможностей:

Путешествуйте по 8 новым странам, каждая из которых обладает уникальным очарованием

Откройте для себя 14 исследуемых городов, включая Сплит и Белград

Прокатитесь на своем грузовике по 30 оживленным городам (поселениям)

Насладитесь потрясающей природой региона: от национального парка Дурмитор до национального парка Бьешкет-э-Нямуна, со знаменитыми горами, холмами и завораживающими видами на море

Исследуйте уникальные склады алюминиевой промышленности, химические заводы и нефтяные скважины

Отвезите свой груз в 3 промышленных порта вдоль реки Дунай (Белград, Нови-Сад, Осиек)

Полюбуйтесь красотой исторических центров Сплита, Мостара, Сараево, Приштины и других городов

Пересеките границы на более чем 20 уникальных пограничных переходах

Наслаждайтесь живописной сельской местностью с 15 смотровых площадок и сфотографируйтесь на своем грузовике у 20 знаковых достопримечательностей

Начиная с релиза, в Steam также появятся три новых набора ETS 2!

Balkans Bundle - захватывающее путешествие по DLC West Balkans, Road to the Black Sea, Going East;

Baltic Bundle - путешествие по DLC Beyond the Baltic Sea, Going East, Scandinavia;

Mediterranean Bundle - DLC Iberia, Vive la France и Italia.

Все эти комплекты также поставляются с базовой игрой и представляют собой комплекты типа «Завершить набор», что означает, что с вас будет взиматься плата исключительно за DLC, которых еще нет в вашей библиотеке!

Начиная с релиза, будет проводиться специальное мероприятие #CruisingTheBalkans World of Trucks, где вы сможете заработать уникальные награды, выполняя доставку в или из 15 городов либо из Западных Балкан, либо из дополнений «Дорога к Черному морю». Цель сообщества - проехать 300 000 000 км, доставляя грузы в или из любого города на Западных Балканах и/или в DLC «Дорога к Черному морю».

От аксессуаров для салона до покраски в типичной западно-балканской тематике - взгляните, что вы можете получить за доставку!

Кроме того, если вы выполните любую работу по внешним контрактам в или из города Подгорицы, вы получите эту очаровательную черепаху Германа, которую сможете взять с собой в свои приключения.

Пришло время выехать на дороги Западных Балкан! И помните, что помимо первоначальных достопримечательностей, этот регион таит в себе скрытые сокровища, ожидающие изучения. Будьте готовы, ведь следующее захватывающее приключение может быть уже не за горами.