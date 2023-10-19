Состоялся релиз DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2

Дайте газу своим двигателям и отправляйтесь в путь по шоссе - сегодня вышло DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2, открывающий путешествие по потрясающим пейзажам и сложным дорогам!
Отправьтесь в одиссею по художественному изображению Западных Балкан, огромной игровой площадке, которая ждет вас, чтобы открыть для себя ее чудеса. Наслаждайтесь путешествием, смакуя каждый момент и открывая на своем пути множество возможностей:
- Путешествуйте по 8 новым странам, каждая из которых обладает уникальным очарованием
- Откройте для себя 14 исследуемых городов, включая Сплит и Белград
- Прокатитесь на своем грузовике по 30 оживленным городам (поселениям)
- Насладитесь потрясающей природой региона: от национального парка Дурмитор до национального парка Бьешкет-э-Нямуна, со знаменитыми горами, холмами и завораживающими видами на море
- Исследуйте уникальные склады алюминиевой промышленности, химические заводы и нефтяные скважины
- Отвезите свой груз в 3 промышленных порта вдоль реки Дунай (Белград, Нови-Сад, Осиек)
- Полюбуйтесь красотой исторических центров Сплита, Мостара, Сараево, Приштины и других городов
- Пересеките границы на более чем 20 уникальных пограничных переходах
- Наслаждайтесь живописной сельской местностью с 15 смотровых площадок и сфотографируйтесь на своем грузовике у 20 знаковых достопримечательностей
Начиная с релиза, в Steam также появятся три новых набора ETS 2!
- Balkans Bundle - захватывающее путешествие по DLC West Balkans, Road to the Black Sea, Going East;
- Baltic Bundle - путешествие по DLC Beyond the Baltic Sea, Going East, Scandinavia;
- Mediterranean Bundle - DLC Iberia, Vive la France и Italia.
Все эти комплекты также поставляются с базовой игрой и представляют собой комплекты типа «Завершить набор», что означает, что с вас будет взиматься плата исключительно за DLC, которых еще нет в вашей библиотеке!
Начиная с релиза, будет проводиться специальное мероприятие #CruisingTheBalkans World of Trucks, где вы сможете заработать уникальные награды, выполняя доставку в или из 15 городов либо из Западных Балкан, либо из дополнений «Дорога к Черному морю». Цель сообщества - проехать 300 000 000 км, доставляя грузы в или из любого города на Западных Балканах и/или в DLC «Дорога к Черному морю».
От аксессуаров для салона до покраски в типичной западно-балканской тематике - взгляните, что вы можете получить за доставку!
Кроме того, если вы выполните любую работу по внешним контрактам в или из города Подгорицы, вы получите эту очаровательную черепаху Германа, которую сможете взять с собой в свои приключения.
Пришло время выехать на дороги Западных Балкан! И помните, что помимо первоначальных достопримечательностей, этот регион таит в себе скрытые сокровища, ожидающие изучения. Будьте готовы, ведь следующее захватывающее приключение может быть уже не за горами.
?, какая карта будет анонсирована? Либо переделка Великобритании с добавлением новых городов, а также Ирландии, Северной Ирландии и по возможности Исландии. Либо север Скандинавии - Норвегия, Швеция и Финляндия. Либо как сказали выше КАВКАЗ - Турция, Грузия, Армения, Азербайджан. Либо Беларусь и Украина
Ага а Сердце России не могут выпустить жлобы
и не выпустят. иначе прогрессивное западное сообщество порвётся
Да уж, после его отмены играть в эту игру мне перехотелось...ещё одна компания идущая на поводу у сами знаете кого...
А когда DLC на Северный Кавказ?
правильно говорить "Северная Корея"
Где Корея и где Кавказ, о чем ты чувак?
а когда поездки в кратер ну "бывшая 404"? Ну та, которая сейчас фонит и кости торчат повсюду?
я не дрочу, если ты об этом.