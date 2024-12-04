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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.2 19 816 оценок

Состоялся релиз дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2

AceTheKing
Новости

Студия SCS Software объявила о релизе дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2.

В дополнении у игроков будет возможность посетить 15 крупных городов Греции, включая Афины и Салоники, а так же города меньше. Игроки смогут насладиться известными достопримечательностями и посетить ряд греческих островов, таких как Лесбос, Родос или остров Крит.

Игрокам будут доступны современные автострады, извилистые проселочные дороги и порты Греции.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Evgen Lawson

750 рублей за самое мелкое DLC в истории игры... думали дно достигнуто, но снизу постучали SCS! Позор... от жадности совсем кукуха поехала, таким же будет и Nordic Horizons...
по сути DLC вышло как и ожидалось, с хреновой оптимизацией, FPS дропает как заблагорассудится, статтеры и фризы присутствуют. Всё как обычно. Ничего не меняется.

4
bsww

А где покрасочные работы из Греческой Мифологии?

0
McLaren MP4-4

Бандлом дешевле.

0
AЛЕNA

она когда вышла в стиме , бандла не было , поэтому был от ысы лёгкий скам

1
McLaren MP4-4 AЛЕNA

Минут через 15,после релиза,он появился.

0
AЛЕNA McLaren MP4-4

через 15 минут я уже два города посетила)

0
Cherniy_IIT

теперь понятно почему Promods так долго свой мод обновляют, ждали выход греции

0