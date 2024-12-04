Состоялся релиз дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2

Студия SCS Software объявила о релизе дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2.
В дополнении у игроков будет возможность посетить 15 крупных городов Греции, включая Афины и Салоники, а так же города меньше. Игроки смогут насладиться известными достопримечательностями и посетить ряд греческих островов, таких как Лесбос, Родос или остров Крит.
Игрокам будут доступны современные автострады, извилистые проселочные дороги и порты Греции.
750 рублей за самое мелкое DLC в истории игры... думали дно достигнуто, но снизу постучали SCS! Позор... от жадности совсем кукуха поехала, таким же будет и Nordic Horizons...
по сути DLC вышло как и ожидалось, с хреновой оптимизацией, FPS дропает как заблагорассудится, статтеры и фризы присутствуют. Всё как обычно. Ничего не меняется.
А где покрасочные работы из Греческой Мифологии?
Бандлом дешевле.
она когда вышла в стиме , бандла не было , поэтому был от ысы лёгкий скам
Минут через 15,после релиза,он появился.
через 15 минут я уже два города посетила)
теперь понятно почему Promods так долго свой мод обновляют, ждали выход греции