Состоялся релиз дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2

Студия SCS Software объявила о релизе дополнения про Грецию для Euro Truck Simulator 2.

В дополнении у игроков будет возможность посетить 15 крупных городов Греции, включая Афины и Салоники, а так же города меньше. Игроки смогут насладиться известными достопримечательностями и посетить ряд греческих островов, таких как Лесбос, Родос или остров Крит.

Игрокам будут доступны современные автострады, извилистые проселочные дороги и порты Греции.