Состоялся релиз дополнения с сельскохозяйственной техникой KRONE для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator

Встречайте дополнение KRONE Agriculture Equipment для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator! Это дополнение расширяет ваш список грузов мощной линейкой официально лицензированной сельскохозяйственной техники под брендом KRONE.

Компания KRONE - мировой лидер в производстве высокопроизводительного сельскохозяйственного оборудования. От косилок и пресс-подборщиков до кормоуборочных комбайнов и прицепов - их машины составляют основу современного сельского хозяйства. Но производительность не ограничивается полями: эти машины зависят от водителей, которые доставляют их туда, где они нужны, что делает водителей важнейшим звеном в сельскохозяйственном секторе.

В обоих этих DLC представлены новые типы грузов, включая крупногабаритную сельскохозяйственную технику, используемую по всему миру: от комбайнов и пресс-подборщиков до валкователей и косилок. Все они тщательно проработаны для обеспечения высокой детализации и реалистичности. Эти машины будут использоваться в качестве грузов, перевозимых на специализированных прицепах, предлагая виртуальным перевозчикам по обе стороны Атлантики новые задачи и новые впечатления.

Новые грузы в ETS2:

Дисковая косилка Krone EasyCut B 880 CV

Кормоуборочный комбайн Krone BiG X 1180

Косилка-плющилка Krone BiG M 450

Роторный валкователь Krone Swadro TC 1370

Рулонный пресс-подборщик Krone VariPack V 190 XC

Тюковый пресс-подборщик Krone BiG Pack 1290 XC HDP

Прицеп Krone GX 520

Новые грузы в ATS:

Прицеп Krone GX 440

Наряду с этими новыми грузами будет доступна подборка тематических аксессуаров KRONE для ETS2 и ATS, которые вы можете использовать для украшения интерьера своей кабины и с гордостью продемонстрировать свою поддержку этого легендарного бренда.

В честь этого релиза разработчики также представили специальный набор, позволяющий приобрести дополнения KRONE Agriculture Equipment DLC как для ETS2, так и для ATS по цене одного. Это прекрасная возможность для игроков, которые любят путешествовать между двумя континентами, расширить свои возможности по перевозке грузов и в полной мере оценить все преимущества этого сотрудничества.

Разработчики надеются, что вам понравится перевозить сельскохозяйственную технику KRONE по Европе и Америке и с нетерпением ждут ваших скриншотов и историй с дороги.