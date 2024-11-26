Состоялся релиз обновления 1.53 для Euro Truck Simulator 2

Мы рады сообщить нашему сообществу, что обновление 1.53 для Euro Truck Simulator 2 официально выпущено! Насыщенный новым контентом, переработанным контентом, улучшениями качества жизни и многим другим, давайте углубимся и посмотрим, что нас ждет.

Перед этим мы должны выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в этапе открытого бета-тестирования, делился отзывами и сообщал об ошибках. Ваш неоценимый вклад позволил нам доработать контент и устранить ошибки, которые изначально ускользнули от внимания. Мы надеемся, что вам понравятся новые функции, изменения и многое другое, которые появятся в этом обновлении!

Переделка Германии

В рамках нашего проекта Germany Rework мы рады представить города Мюнхен, Мангейм, Лейпциг, Дрезден, а также крупнейший город и столицу Германии Берлин. Каждый из этих городов был полностью переработан с нуля и включен бесплатно в обновление 1.53 для Euro Truck Simulator 2.

С помощью передовых картографических методов и технологий наша команда смогла детально переработать каждый город и его окрестности, включая точно представленные отрасли промышленности в этом районе, новые и улучшенные дорожные сети и знаменитые местные достопримечательности!

Мы рекомендуем вам самостоятельно изучить каждый из этих городов и узнать, что каждый из них может предложить; вы никогда не узнаете, что вы можете найти! Если вам интересно узнать подробнее о каждом конкретном городе, обязательно посетите наши специальные блоги, посвящённые переработке Германии, которые вы можете найти здесь.

Доработка Volvo FH Series 4

Мы рады сообщить, что Volvo FH Series 4 претерпел полную переработку в обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2! Мы знаем, что сообщество с нетерпением ждало новостей об этом столь востребованном обновлении, поэтому без лишних слов давайте подробнее рассмотрим изменения, внесенные в этот культовый грузовик.

Начнем с салона, который полностью переработали как внутри, так и снаружи. Благодаря недавно предоставленным данным САПР мы смогли точно улучшить детализацию и точность внешних деталей, включая передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы крыши и многое другое.

То же самое касается и интерьера, который теперь имеет более точные текстуры и материалы, соответствующие новому стандарту Volvo. Водители также будут иметь возможность выбирать между различными вариантами внутренней отделки, настраиваемыми сиденьями и рулевым колесом.

Шасси Volvo FH Series 4 также было полностью переработано и улучшено в деталях, включая новые текстуры для улучшения общего внешнего вида.

Однако это еще не все! Пакет тюнинга Volvo FH также претерпел изменения в результате капитального ремонта Volvo FH Series 4. Владельцы этого пакета DLC могут рассчитывать на переработанные детали тюнинга, включая передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы крыши и многое другое.

Водители также могут покрасить свою кабину в специальную расцветку, посвященную 25-летию Volvo FH! Это идеальный способ стильно отпраздновать модернизацию Volvo FH Series 4.

Мы с нетерпением ждем ваших первых отзывов о переработке этого культового грузовика, над которым наша команда усердно работала, добавляя новые детали и улучшения. Обязательно поделитесь с нами своими комментариями, скриншотами и видео в наших социальных сетях!

Опции QoL

Мы рады представить функцию, которая, по нашему мнению, окажется полезной для многих игроков, особенно для тех, кто часто меняет настройки, чтобы точно настроить то, что лучше всего соответствует их вкусу и настройке. При изменении параметра со значением по умолчанию у игроков теперь будет визуальная индикация того, что параметр был перемещен или изменен из состояния по умолчанию.

Настройки, значения которых были изменены по сравнению со значениями по умолчанию, теперь будут отображаться с небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям узнать, какие настройки были изменены по умолчанию.

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Еще одна новая функция, которую мы рады включить в это обновление, — плавное и автоматическое центрирование камеры! Теперь игроки могут включить эту новую опцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функция плавного центрирования становится заметной, поскольку она плавно переводит камеру в центральное положение.

Это дополнение включает в себя ряд параметров личных предпочтений, в том числе три варианта скорости, которые контролируют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр; а также возможность установить, сколько секунд должна пройти задержка, прежде чем произойдет повторное центрирование.

Для игроков, которые используют стороннее решение для отслеживания головы или предпочитают регулировать положение камеры вручную, также есть возможность вообще отключить эту функцию. Удачных грузоперевозок!

Журнал изменений:

Карта:

Проект Rework в Германии – Мюнхен, Мангейм, Лейпциг, Дрезден и Берлин.

Транспортное средство:

Доработка Volvo FH Series 4

Пользовательский интерфейс: