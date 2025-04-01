Состоялся релиз обновления 1.54 для Euro Truck Simulator 2

Сегодня мы рады представить обновление 1.54 для Euro Truck Simulator 2! После завершения открытого бета-тестирования вы сможете опробовать все функции, которые предлагает это обновление.

Прежде чем мы рассмотрим, что нового появилось, мы хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в открытом бета-тестировании в последние несколько недель. Ваши отзывы действительно помогли нам доработать все, что было добавлено в эту версию, и позволили предоставить вам усовершенствованный набор функций в этом обновлении. А теперь давайте посмотрим, что нас ждет!

Переработана система грузов

До сих пор казалось, что игра, объединяющая прицеп с грузом, таким как часть оборудования, на самом деле была созданной вручную моделью, причем каждая пара прицеп-груз хранилась отдельно на диске. Такой подход требовал огромного количества уникальных моделей, что затрудняло эффективное добавление нового контента и занимало много места на диске.

В обновленной грузовой системе код автоматически объединяет груз и прицепы на основе упрощенных правил. Это означает, что для каждого груза будет определена своя модель, методика погрузки и способ крепления. Это значительно упростит работу нашей автомобильной бригады, поскольку нашим 3D-художникам больше не нужно вручную создавать готовые пары прицеп-груз.

Несмотря на то, что на первой итерации могут возникнуть проблемы, стоит усовершенствовать систему, поскольку это не только повышает эффективность, но и экономит дисковое пространство и память, устраняя необходимость хранить бесчисленные готовые комбинации. Этот проект также может привести к появлению других возможностей для обеих наших игр, особенно с динамической загрузкой грузов и многим другим. Вы можете прочитать о том, как этот проект был реализован в нашем недавнем блоге Under the Hood.

Переработано меню настройки грузовика

Меню настроек грузовика было полностью переработано, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Ранее для каждой опции регулировки угла обзора водителя, сиденья, зеркал и т.д. были отдельные меню с разным расположением. Теперь они имеют единый интерфейс, что делает настройки намного более интуитивными и простыми. Новый дизайн также схож с нашим предыдущим обновлением пользовательского интерфейса и оптимизирован как для мыши, так и для контроллера, обеспечивая доступность для всех пользователей.

Для пользователей клавиатуры и мыши настройки теперь стали более простыми благодаря использованию клавиш WASD для навигации, а также кнопок для более точной настройки. В то же время пользователи контроллеров оценят, что новая система работает гораздо более плавно: левый джойстик управляет настройками, правый - перемещением камеры для позиционирования зеркала, а кнопки D-pad или плечевые кнопки управляют меню.

Поддержка плечевых кнопок делает навигацию по меню более удобной для пользователей с контроллерами. Это обновление значительно упрощает регулировку зеркал и сидений, особенно для тех, кто использует контроллеры, обеспечивая более плавное и приятное вождение. Доступ к меню настройки грузовика остался прежним. Вы можете использовать клавишу F4 по умолчанию, пользовательскую клавишу по вашему выбору или через меню служб advisor

Внедрение системы PhysX

В версии 1.54 мы используем физический движок NVIDIA PhysX в качестве альтернативы текущему физическому движку Bullet для низкоуровневой симуляции физики в игровом мире, с которым взаимодействуют игроки. Это изменение позволяет игрокам получать более точные результаты обнаружения столкновений и более надежное поведение в сценариях, связанных с столкновениями транспортных средств с препятствиями или другими транспортными средствами. PhysX также предлагает нашим командам улучшенные средства отладки, что косвенно приносит пользу игрокам, помогая более эффективно устранять ошибки.

Одно из самых заметных улучшений, привнесенных PhysX, уже доступно в нашем недавно представленном игровом режиме Driving Academy. Например, столкновения с конусами и препятствиями теперь более точны, а объекты больше не "парят" над землей после взаимодействия, что было замечено в Bullet. Хотя игроки могут и не заметить кардинальных изменений, поведение некоторых взаимодействий должно немного улучшиться.

Во время открытого бета-тестирования многие игроки выразили обеспокоенность по поводу аппаратных ограничений из-за недавних новостей о том, что 32-разрядная версия PhysX больше не будет поддерживаться некоторыми графическими процессорами. Однако используемая нами реализация PhysX полностью работает на процессоре, что означает, что игроки могут наслаждаться PhysX, не беспокоясь о совместимости с видеокартами.

С выходом версии 1.54 PhysX теперь является физическим движком по умолчанию для всего игрового процесса. Игроки, предпочитающие предыдущий физический движок Bullet, могут переключиться обратно, используя аргумент командной строки "-bullet" в настройках запуска Steam.

Академия вождения - Volvo FH Series 5, Volvo FH Series 6 и Iveco S-Way

Мы внедрили в академию вождения Volvo FH Series 5 и Volvo FH Series 6, а также Iveco S-Way. Эти красивые грузовики были добавлены в Euro Truck Simulator 2 в декабре, и теперь вы можете испытать их в различных сложных сценариях в Академии вождения!

Награды Академии вождения

Все, кто уже прошел или собирается пройти весь первый модуль Академии вождения, получат специальные награды, которые можно будет использовать в игре в том же профиле, с которым они проходили академию, - подвесной синий дорожный конус для кабины и настраиваемую окраску вашего грузовика от Академии вождения. Так что обязательно выполняйте свои сценарии и получайте свои награды, их еще будет много впереди!

Журнал изменений:

Игровой процесс:

Пересмотрена система перевозки грузов

Награды Академии вождения

Транспортные средства:

Volvo FH Series 5, Volvo FH Series 6 и Iveco S-Way пополнили ряды Академии вождения

Визуальные:

Редизайн меню настройки грузовика

Другое:

Реализация PhysX

Мы надеемся, что вам понравятся новые функции, изменения и многое другое, которые появятся в этом обновлении! Не забудьте подписаться на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Bluesky и YouTube и делиться своими фотографиями или видео из игры. Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу рассылку, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Продолжайте в том же духе!