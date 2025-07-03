Состоялся релиз обновления 1.55 для Euro Truck Simulator 2

Обновление 1.55 для Euro Truck Simulator 2 уже вышло и доступно в Steam!

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

Новый модуль "Навыки вождения грузовиков" представит набор гораздо более сложных сценариев, которые проверят на прочность даже самых опытных водителей. Для этого модуля и набора сценариев также представлена нова\ система вознаграждений. Самое главное по-прежнему - точно завершить сценарий, проехав по указанному маршруту и ​​избегая столкновений.

Игроки также смогут получить до 3 коллекционных звезд в этом модуле, выполняя дополнительные условия, такие как использование только внутренней камеры, ограничение переключения передач между движением и реверсом или завершение сценария за установленное время. Чтобы действительно проверить свои навыки, вы не найдете никаких предварительно записанных видеоуроков и вам придется использовать все знания, которым вы научились в первом модуле Академии вождения.

Разработчики также подготовили новые награды, которые игроки могут использовать в том же профиле в базовой игре! Как вы знаете, завершение первого модуля дает синий дорожный конус кабины и настраиваемую покраску грузовика Академии вождения. Завершение всех сценариев модуля "Навыки вождения грузовиков" открывает оранжевый дорожный конус, а получение 3 звезд в каждом сценарии добавляет соответствующую покраску прицепа и золотой дорожный конус, придавая вашему грузовику и прицепу полный вид Академии вождения.

Асинхронная загрузка

Разработчики усердно работали над внедрением нового способа загрузки и обработки данных в игре, новой системы, которую назвали асинхронной загрузкой. Эта система разработана для улучшения процесса загрузки, гарантируя, что игра и загрузочные экраны остаются непрерывными, пока активы загружаются в фоновом режиме. Основное преимущество здесь - устранение подтормаживаний, что приводит к более плавному опыту в целом.

Обновление FH Tuning Pack DLC

FH Tuning Pack DLC теперь полностью совместим с Volvo FH Series 6, поэтому вы сможете настроить каждый грузовик Volvo FH с помощью широкого спектра деталей для тюнинга. Но это еще не все, поскольку были также улучшены несколько существующих компонентов с новыми возможностями настройки, а также детали для покраски.

Вы сможете выбрать хромированную переднюю накладку, верхнее заднее крыло, переднюю маску и нижнюю часть решетки радиатора, а наклейку, рамку лобового стекла, переднюю накладку, верхнее заднее крыло и многое другое теперь можно покрасить!

Пользовательские заставки к городам для Vive la France!

Разработчики переработали все внутриигровые заставки для каждого города во Франции с собственным гаражом, как в базовой игре, так и в Vive la France ! DLC. В общей сложности 21 город получил новые или обновленные пользовательские заставки к городам.

Редизайн почтового интерфейса

Экран почты был переработан, чтобы обеспечить более понятную компоновку и более плавную навигацию. Теперь сообщения отображаются в формате двух столбцов с прокручиваемым списком слева и увеличенным видом сообщения справа для лучшей читаемости. Сообщения загружаются сверху, а когда список становится длиннее, интуитивно понятное разбиение на страницы помогает поддерживать порядок. Навигация была улучшена для всех методов ввода и теперь встроенные ссылки или действия можно получить непосредственно из содержимого сообщения.

Параметры, улучшающие качество игры

В этом обновлении разработчики добавили небольшое, но полезное улучшение качества жизни в меню настроек графики. Теперь вы увидите примеры скриншотов рядом с различными настройками, что даст вам лучшее представление о том, как каждая опция влияет на визуальные эффекты игры.

Независимо от того, настраиваете ли вы что-то для более плавной работы или стремитесь к наилучшему внешнему виду, эти предварительные обзоры должны облегчить поиск правильного баланса для ваших настроек.

Улучшения карты - горячая клавиша "Мое местоположение"

Разработчики добавили горячую клавишу "Мое местоположение" как часть улучшений карты. При нажатии она мгновенно центрирует игровую карту на текущем местоположении игрока.

Изменение достижений Steam

Разработчики постоянно работают над обновлениями движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них видны сразу, например, новые системы освещения, но нам также необходимо поработать над изменениями, которые обычно не видны во время игры.



Обновление системы достижений дает основу, которая позволит создавать различные новые типы достижений, а также управлять существующими, которые часто зависят от разных дополнений и регионов.



Чтобы убедиться, что новый код хорошо протестирован перед выпуском, были внесены некоторые небольшие изменения в существующие достижения и их цели для подтверждения, что вносимые изменения работают без сбоев для всех пользователей.

Журнал изменений

Игровой процесс:

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

Улучшения на карте - горячая клавиша "Мое местоположение"

Транспортные средства:

Обновление пакета тюнинга FH для Volvo FH Series 6

Визуальные:

Пользовательские заставки о городах для Vive la France! DLC

Редизайн почтового интерфейса

Улучшения качества работы - Визуализация графических настроек

Другое: