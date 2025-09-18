Состоялся релиз обновления 1.56 для Euro Truck Simulator 2

Обновление 1.56 для Euro Truck Simulator 2 уже официально доступно!

Смешивание высот

Эффект смешивания высот - это техника, используемая для создания более реалистичных и визуально привлекательных переходов между различными типами рельефа или поверхностей, такими как трава, грунт или камень. Он работает на основе текстуры карты высот - изображения в оттенках серого, представляющего высоту поверхности - для определения того, как различные текстуры будут смешиваться.

Например, там, где травянистый холм переходит в скалистый обрыв, эффект смешивания высот обеспечивает естественное смешивание текстур в зависимости от высоты и уклона рельефа, избегая резких или неестественных краев. Для дизайнеров карт это избавляет от необходимости добавлять множество декалей, которые раньше приходилось добавлять для достижения правдоподобного эффекта, экономя время и силы.

В процессе работы разработчики преобразовали, доработали и визуально проверили более 1300 материалов, чтобы обеспечить полную интеграцию.

Обновление DLC HS-Schoch Tuning Pack

В этом патче HS-Schoch Tuning Pack также получит существенное обновление и расширение!

Дополнительные покрытия:

Хром

Под покраску (теперь можно выбрать любой цвет)

Матовый, под покраску (также можно выбрать любой цвет)

Решетки и лайтбары:

Длинные лайтбары на крыше будут доступны в новых светодиодных и несветодиодных версиях.

Передние лайтбары теперь будут доступны в светодиодных, несветодиодных версиях и даже со стробоскопами.

Нижние решётки также будут обновлены: появятся варианты с прорезями и светодиодная версия.

Будут доступны также два совершенно новых варианта покраски. Все эти новинки предоставят игрокам больше свободы в подборе тюнинговых деталей цвету и внешнему виду вашего грузовика!

С момента выхода дополнения HS-Schoch Pack в ETS2 было добавлено несколько новых грузовиков. В этом обновлении разработчики позаботились о том, чтобы добавить дуги для всех транспортных средств, которых не было в игре на момент выхода оригинального дополнения.

Обновление DLC Special Transport - CZ LOKO

Добавлены новые грузы от компании CZ LOKO, известного производителя локомотивов, как в базовую игру Euro Truck Simulator 2, так и в дополнение Special Transport!

В базовой игре появятся локомотивы MUV 75 и EffiShunter 300. Хотя это не самые большие и тяжёлые машины, с которыми вам предстоит столкнуться, не стоит их недооценивать - убедитесь, что ваш грузовик хорошо подготовлен к перевозке груза. MUV 75 весит более 14 тонн, а EffiShunter 300 - целых 36 тонн.

Список DLC Специальный транспорт пополнился настоящим тяжеловесом - EffiShunter 1000, огромным локомотивом, построенным CZ LOKO. Дальнобойщики будут перевозить этого монстра на низкорамном полуприцепе. Насколько же он велик? Общая высота (включая прицеп) достигает впечатляющих 5,3 метра, длина - 16 метров, а ширина - 3,1 метра. Прохождение поворотов с EffiShunter 1000 на буксире потребует точности и стальных нервов.

Для этой работы вашему грузовику понадобится мощный двигатель - сам локомотив весит 80 тонн, плюс ещё 10 тонн приходится на прицеп. Это 90 тонн чистого испытания, которое катится за вами.

Вы сможете доставить EffiShunter 1000 по трём маршрутам: из Берлина в Щецин, из Касселя в Гамбург и из Бремена в Травемюнде. Каждый рейс будут сопровождать два автомобиля сопровождения, чтобы обеспечить безопасность. Тем не менее, ваша задача - избежать любых неприятностей и сохранить этот потрясающий локомотив в целости и сохранности.

Обновление DLC Schmitz Cargobull Trailer Pack

Главной особенностью этого обновления является модель Schmitz S.CS High Capacity Transport (HCT). Эта конфигурация включает два прицепа, соединённых тележкой. Schmitz Cargobull становится вторым брендом в Euro Truck Simulator 2, предлагающим 32-метровый прицеп HCT.

В этом обновлении также представлено шасси Schmitz S.KO City, оснащённое управляемой осью, которая обеспечивает повышенную манёвренность в ограниченном пространстве. Хотя эта функция в первую очередь предназначена для движения по городу, в Euro Truck Simulator 2 вы можете использовать её где угодно.

Помимо этих конфигураций прицепов, также появятся новые варианты освещения для прицепов Schmitz Cargobull S.CS, S.KO, S.BO и S.KI. Эти фонари с гордостью украшены логотипом Schmitz Cargobull, что добавит вашей сцепке ещё больше аутентичности.

Масштабирование камеры - удержание/переключение

Обновление 1.56 также добавляет небольшую, но приятную функцию специальных возможностей. Теперь игроки могут выбрать, требуется ли удерживание клавиши для масштабирования изображения в кабине (по умолчанию) или можно переключиться в режим переключения. Эта опция не только повышает удобство, но и улучшает доступность, предлагая всем игрокам более удобный способ рассмотреть детали внутри кабины, в зеркалах и вокруг грузовика. Эту функцию можно найти в разделе «Параметры» → «Игровой процесс» и «Параметры» → «Специальные возможности».

Браузер загружаемого контента

В обновлении 1.56 также представлен совершенно новый дизайн браузера загружаемого контента. Этот редизайн призван сделать просмотр и поиск дополнительного контента для вашей игры проще и приятнее, а также предоставить вам более полное представление о том, что предлагает каждый загружаемый контент.

Обновлённый браузер теперь отличается улучшенной категоризацией с такими понятными разделами, как «Избранное», «Комплекты», «Карта», «Груз», «Прицеп», «Аксессуары» и «Покраска». Основной макет также был обновлён: количество отображаемых товаров в каждой строке увеличилось с трёх до четырёх, что делает его более чётким и современным.

Браузер загружаемых материалов - это только начало работы над функцией, которая может расти и развиваться дальше. Хотя, возможно, потребуется время на разработку, чтобы увидеть, насколько далеко он может зайти, цель - предоставить игрокам возможность исследовать и наслаждаться всеми загружаемыми материалами, не выходя из игры. Имейте в виду, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

Новое создание профилей и процесс запуска

Значительно обновлена система профилей - добавлен новый дизайн интерфейса и улучшена навигация. Старый список профилей в виде таблицы был заменён на более крупные ячейки, похожие на карточки, что придаёт более аккуратный и современный вид. Ваш активный профиль всегда будет отображаться вверху, а остальные карьеры будут отсортированы по времени последней игры. Первая ячейка зарезервирована для начала новой карьеры и переключение между профилями теперь происходит быстрее: просто дважды щёлкните по карте, чтобы перейти к ней.

Независимо от того, являетесь ли вы новым игроком или опытным ветераном, процесс создания профиля также был переработан, чтобы стать проще и понятнее, сосредоточившись только на самых важных опциях и вариантах, необходимых при начале новой карьеры.

Также был добавлен новый экран настроек грузовиков, расположенный между выбором штаб-квартиры и вступительным роликом. Здесь вы можете просмотреть все доступные грузовики в 3D-окне, которое вращается автоматически или вращать их самостоятельно. Вы сможете переключаться между марками, моделями и даже нажимать кнопку «случайный выбор», чтобы игра вас удивила. Мы надеемся, что этот новый экран настроек позволит как новичкам, так и опытным игрокам подробно ознакомиться с каждым грузовиком и его основными характеристиками.

Также обновлен экран редактирования профиля, который теперь отображает только действительно важную информацию для вашей карьеры. Многие старые поля были перенесены в другие разделы, что сделало процесс редактирования простым и лаконичным. Для большего удобства при нажатии на свой профиль в верхней панели рабочего стола теперь открывается новый экран «Информация о водителе», где вы можете просмотреть всю важную информацию о своей карьере и даже изменить аватар, не возвращаясь к главному экрану.

Этот обновлённый подход не только делает навигацию по профилю более удобной, но и делает весь интерфейс более понятным и современным. Независимо от того, начинаете ли вы свою первую поездку на грузоперевозках или управляете несколькими карьерами - это обновление сделает управление вашим профилем более удобным и доступным. Обратите внимание, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

Улучшения пользовательского интерфейса

На вкладке «Компания» на рабочем столе экраны «Водитель», «Прицеп», «Грузовик» и «Менеджер гаража» теперь содержат обновлённый подэкран компании. На обновлённом подэкране компании отображаются название и логотип компании, а также ключевые статистические данные, обновлённый график прибыли за семь дней и основные показатели наиболее прибыльных активов. Также добавлено всплывающее окно со сводкой по экономике для быстрого просмотра показателей и опция редактирования названия и логотипа в свойствах компании.

Добавлено улучшение для удобства работы на экране перемещения: если и водитель и его грузовик могут быть размещены в одном слоте гаража, флажок позволяет переместить их одновременно. Для улучшения доступности менеджер гаража и менеджер водителя теперь доступны с самого начала игры, а не только после покупки грузовика.

Наконец, подэкран менеджера водителей был доработан и стал более понятным, включая новую шкалу опыта, позволяющую игрокам отслеживать прогресс своих водителей-NPC, а также упрощённый обзор информации о работе и навыках, где можно назначить коллективную предпочтительную политику обучения для новых водителей. Обратите внимание, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

