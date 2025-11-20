Состоялся релиз обновления 1.57 для Euro Truck Simulator 2

Обновление 1.57 для Euro Truck Simulator 2 официально выпущено!

Обновление DLC Scandinavia

Обновление 1.57 для ETS2 приносит долгожданное обновление дополнения Scandinavia. Разработчики приступили к амбициозному обновлению карты Scandinavia, чтобы создать и привести регион в соответствие со стандартами качества нового картографического контента.

Ключевые улучшения включают:

Полное обновление региона с обновлёнными текстурами, растительностью и дорожными объектами, а также новыми местами отдыха и заправочными станциями.

Переделка дорожной сети: специально спроектированные развязки заменили старые сборные (в частности, на автомагистралях Дании и Швеции).

Новые дополнения к карте, включая совершенно новые города Орхус в Дании и Карлстад в Швеции, а также полностью перестроенный Копенгаген с современной инфраструктурой и достопримечательностями.

Это обновление призвано гарантировать, что когда игроки будут пересекать регион Скандинавия по пути к предстоящему дополнению Nordic Horizons, визуальный и структурный переход будет выглядеть плавным и современным.

Поддержка HDR

Разработчики внедряют в игру поддержку HDR (расширенного динамического диапазона). HDR - это функция, которая улучшает качество изображения, позволяя игрокам с HDR-совместимыми мониторами или телевизорами наслаждаться более насыщенными цветами и улучшенной контрастностью.

Помимо HDR, также обновляется настройка яркости, чтобы предоставить игрокам больше контроля над визуальными параметрами. Это будет включать в себя специальный экран настройки, где вы сможете предварительно просматривать настройки яркости на реальных игровых изображениях, а также функцию калибровки HDR, которая позволит вам точно настроить HDR-эффект с помощью простого ползунка.

Для игроков, использующих HDR-совместимые дисплеи, эта функция будет автоматически включена в игре, обеспечивая наилучшие визуальные впечатления с самого начала игры.

Улучшения навигации с помощью курсора

Разработчики также доработали навигацию с помощью курсора. Скорость курсора теперь одинакова для всех разрешений экрана, а общая скорость и точность управления немного увеличены при использовании контроллера, что делает навигацию более плавной и отзывчивой.

Динамическая погрузка и разгрузка грузов

Долгожданная функция динамической погрузки и разгрузки дебютирует в Euro Truck Simulator 2, добавляя ещё больше погружения и реализма в ваш опыт вождения грузовика.

Первоначально представленная в American Truck Simulator, эта функция теперь будет появляться в складах в ETS2, начиная с локаций в DLC Nordic Horizons и расширяясь до подходящих складах по всей базовой карте, других DLC карты и даже пользовательской верфи в Афинах, Греция.

На начальном этапе этой функцией первыми смогут воспользоваться лесовозы. Игроки, перевозящие брёвна, большие трубы или железные трубы, увидят, как погрузчики или гусеничные экскаваторы загружают и разгружают груз. Просто разместите свой прицеп в указанной зоне и процесс запустится автоматически, добавляя приятный штрих реализма каждой доставке.

От лесопилок и строительных площадок до сталелитейных заводов и складов материалов - водители найдут множество возможностей опробовать эту новую систему. И это только начало: в будущих обновлениях планируется расширить возможности динамической погрузки и разгрузки для большего количества типов грузов и мест их расположения.

Scania R/S SUPER, 770 V8 + Smart Dash

Серия Scania R/S будет существенно обновлена ​​в версии 1.57. В неё войдут новейшие двигатели SUPER (420–560 л.с.) и силовые агрегаты V8 (590, 660, 770 л.с.), а также трансмиссии Opticruise G25, G33, G38 CM и CMR.

Внутри водители смогут насладиться новыми приборными панелями Scania Smart Dash и Smart Dash Advanced, доступными в нескольких вариантах. Снаружи доступны новые опции персонализации, такие как значки SUPER, крылья с датчиками и официальная окраска Scania SUPER и 770 для грузовиков и прицепов.

Обновление DLC Special Transport

Это бесплатное обновление добавляет два новых огромных груза, разработанных для максимального контроля точности и мастерства вождения, идеально подходящих для тех, кто любит настоящие испытания на дороге.

Лопасть ветряной турбины

Первым в списке - лопасть ветряной турбины, впечатляющий 30-метровый груз, требующий полного контроля и концентрации. Этот тяжёлый груз, перевозимый на 4-осном управляемом прицепе, станет настоящим испытанием даже для самых опытных водителей. Этот контракт доступен от Ростока до Берлина (Германия), а для тех, кто будет изучать предстоящее DLC Северные горизонты - от Ювяскюля до Ваасы.

Подземный погрузчик

Вторая новинка, подземный погрузчик - это мощная горнодобывающая машина, отличающаяся внушительным весом и размерами. Перевозимый на 6-осном низкорамном полуприцепе, этот проект станет настоящим испытанием для вашей способности работать с длинномерными и тяжёлыми грузами. Маршруты доступны от Дортмунда до Ганновера и от Нарвика до Кируны в Nordic Horizons.

Обновление DLC Krone Trailer Pack

DLC Krone Trailer Pack расширяется несколькими новыми конфигурациями. Это обновление представляет городские версии существующих прицепов Krone, оснащенные управляемыми осями для улучшенной маневренности в тесных городских условиях.

Новинки включают в себя:

Profi Liner City

Cool Liner City

Dry Liner City

Profi Liner HCT

Переработанные логотипы и раскраски компаний игроков

Обновление 1.57 обновляет фирменный стиль вашей компании, предлагая новый набор логотипов, которые можно выбирать при создании или обновлении профиля. Классические дизайны были модернизированы, чтобы придать каждой компании свежий, но знакомый облик.

Обновление также добавляет новые возможности настройки покрасочных работ - теперь вы можете выбирать собственные цвета с помощью палитры RGB или выбирать из предустановленных комбинаций, чтобы создать облик, идеально соответствующий идентичности вашей компании.

Регулируемая высота подвески прицепа

Регулировка высоты прицепа может иметь решающее значение при сцепке или доставке и в этом обновлении представлена новая функция, которая поможет именно в этом. Регулируемая высота подвески прицепа позволяет поднимать или опускать прицеп по мере необходимости в дороге.

Подобно существующей функции регулировки высоты подвески грузовика, игроки могут назначить специальные горячие клавиши в настройках для управления подвеской прицепа, что позволит вам точно настроить высоту в любой момент. Это простое, но практичное дополнение, которое, надеемся, окажется вам полезным!

Журнал изменений

Транспорт

Динамическая погрузка и разгрузка грузов

Scania R/S SUPER, 770 V8 + Smart Dash

Обновление DLC Special Transport

Обновление DLC Krone Trailer Pack

Добавлены новые варианты грузовиков для трафика

Добавлена ​​возможность регулировки высоты подвески прицепа

Карта

Обновление Scandinavia

Визуальные эффекты

Поддержка HDR

Переработанные логотипы и покраски компаний игроков

Интерфейс