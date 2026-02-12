Состоялся релиз обновления 1.58 для Euro Truck Simulator 2

Обновление 1.58 для Euro Truck Simulator 2 официально выпущено!

Автошкола - Управление двойным прицепом

В этом обновлении появится новый модуль для Академии вождения, который называется «Управление двойным прицепом». Разработчики подготовили набор сложных сценариев, которые шаг за шагом проведут игроков через движение вперед, маневрирование и движение задним ходом с двойными прицепами.

Модуль разделен на три главы, начиная с маневров при движении вперед, затем постепенно осваивая технику движения задним ходом с двумя прицепами. После этого игра переходит к более динамичным, реалистичным сценариям, где вы сможете по-настоящему проверить свои новые навыки.

Как и в предыдущих модулях «Академии вождения», вас ждет награда! Выполнение всех сценариев в этой главе вознаградит вас очаровательной игрушкой-собакой по кличке Фрэнки для кабины вашего грузовика, готовой ездить вместе с вами. Имейте в виду, что эта награда привязана к игровому профилю, который вы использовали для завершения этой главы.

Благодаря вашим отзывам также было скорректировано достижение во втором модуле «Академии вождения» - «Профессионализм водителя грузовика». Чтобы разблокировать достижение «Зануда дороги», теперь нужно получить три звезды всего в 15 сценариях вместо 23.

Обновление Renault Trucks T

Это обновление значительно обновляет Renault Trucks T! Добавлено два совершенно новых варианта интерьера - «Антрацит» и «Карбон 2024» - с цифровой приборной панелью и зеркалами с камерами. Под капотом грузовик может быть оснащен двумя новыми двигателями DE13 Turbo Compound: DE13 TC 440 Euro 6e и DE13 TC 480 Euro 6e.

Что касается внешнего вида, водители грузовиков могут оценить два новых варианта окраски Smart Racer, а также набор обновленных внешних деталей как для базовой модели, так и для дополнения Renault Trucks T Tuning Pack. В их число входят восемь новых передних решеток с обновленным логотипом, новые передние и боковые эмблемы DE13, а также решетки на крыше THE BOSS, которые теперь можно покрасить в любой цвет.

Обновление Scania R & S

Добавлены несколько новых вариантов кастомизации для Scania R & S как в базовой игре, так и в тюнинг-паке Mighty Griffin! Передние бамперы теперь доступны в трех разных размерах и трех цветовых вариантах, чтобы вы могли лучше подобрать комплектацию. Фары бампера перемещены в отдельный слот и добавлен новый тип противотуманных фар, что позволяет легче комбинировать их с другими элементами передней части автомобиля.

Также добавлено новое переднее крыло с радарами, которое теперь можно менять независимо от подножек под кабиной. Сзади также можно использовать новый тип накладки на крыло, доступный в трех цветовых вариантах. Сами подножки теперь имеют собственный фиксатор и включают дополнительный вариант, что дает вам больше выбора. Еще вы можете выбрать один из двух новых вариантов логотипа на передней части, один из которых имеет подсветку снизу, что добавляет приятный световой акцент передней части.

Кроме того, добавлены новые фонари на крышу, включая специальную версию для двигателя V8, а также новые передние средние фары для завершения комплектации. Сделайте ваш Scania R & S еще более уникальным!

Обновление IVECO S-Way 6x2

В этом обновлении также расширены возможности IVECO S-Way - добавлено совершенно новое шасси 6x2 с управляемой и поднимаемой средней осью. Наряду с этим дополнением, вся модель грузовика получила общие исправления ошибок и оптимизации. Водители грузовиков будут рады большей гибкости при настройке своего прекрасного S-Way!

Изменения на карте в рамках подготовки к выпуску дополнения Автобусы

В рамках подготовки к выпуску дополнения Автобусы для ETS2 также необходимо внести ряд корректировок на карту, чтобы разместить автобусы и автобусные станции. В этом обновлении вы можете заметить ряд небольших изменений, таких как новые знаки или дорожная разметка, а также более масштабные модификации. К ним относятся добавленные новые районы в некоторых городах с более крупными автобусными станциями и терминалами.

Обновление физики поведения транспортных средств

В преддверии появления новых типов транспортных средств в грядущем контенте для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, таком как Road Trip и Coaches, разработчики пересмотрели и значительно улучшили внутриигровую физическую симуляцию, включая поведение транспортных средств, их реакцию на ваши действия, а также обработку коллизий и контактов с окружающим миром. Для этого пришлось основательно изучить и пересмотреть некоторые фундаментальные принципы моделирования физики в играх.

С учетом новых категорий транспортных средств были внесены некоторые корректировки: зачастую они стали легче, короче, а в некоторых случаях и мощнее, чем те, для которых изначально была настроена симуляция. Однако многие улучшения также приносят пользу всем транспортным средствам, включая уже знакомые вам грузовики. Цель во всем этом была проста: повысить реализм и отзывчивость, сохранив при этом узнаваемый и приятный основной опыт вождения грузовика, просто сделав его более совершенным.

Одним из первых улучшений стала реакция дроссельной заслонки, которая теперь корректно рассчитывается на основе карты крутящего момента двигателя. В сочетании с более реалистичным уровнем сопротивления двигателя при отпускании педали газа это делает движение накатом более естественным и обеспечивает более плавное и правдоподобное движение на крейсерской скорости.

Помимо реакции двигателя, обновление также включает механические улучшения, которые добавляют дополнительные нюансы в поведение грузовиков на разных поверхностях. Теперь колеса меняют угол развала при движении по бездорожью, что лучше отражает поведение подвески с жесткой осью, а при повороте колес также учитывается угол наклона оси поворота. Это тонкие детали, но они способствуют более аутентичному ощущению на неровной местности или при выезде с идеально ровных дорог. Звук во время движения также был улучшен: звуки турбокомпрессора теперь более точно отражают работу двигателя, что делает общую обратную связь от вождения более точной.

Ещё одно изменение, которое вы можете заметить - это то, что двигатель теперь немного увеличивает обороты для наращивания крутящего момента перед троганием с места, а также была введена система помощи при трогании на подъеме, которая облегчает эти ситуации и делает их более надежными.

Для пользователей клавиатуры появилась новая опциональная система управления дроссельной заслонкой с двойным нажатием, обеспечивающая более плавное управление: удерживание клавиши частично увеличивает газ для более комфортной езды, а двойное нажатие обеспечивает полное ускорение при необходимости.

Переработанный обучающий режим и контекстные подсказки

Представлен переработанный обучающий режим, основанный на новой системе контекстных подсказок. Цель - более органично познакомить новых игроков с игрой и её функциями, предоставляя полезную информацию в нужный момент, а не полагаясь исключительно на линейное построение обучающего процесса.

Изначально эта система будет включать подсказки из текущего обучающего курса для первой доставки, дополненные набором новых подсказок. Эти подсказки разработаны таким образом, чтобы появляться естественным образом во время игры, помогая новым игрокам понять основные механики, в то время как опытные водители могут сосредоточиться на дороге.

Переработка системы «Советник по маршрутам»

Одно из наиболее заметных изменений в обновлении 1.58 - это полная переработка системы «Советник по маршрутам». Фактически, текущий Советник будет удален и заменен совершенно новой системой на основе виджетов.

Вместо одной фиксированной панели информация теперь будет отображаться в виде отдельных графических виджетов, каждый из которых предназначен для выполнения определенной функции. Такой подход обеспечивает более удобное отображение информации на экране и дает игрокам больше контроля над тем, какую информацию они хотят видеть во время вождения. Виджеты можно настроить в соответствии с различными стилями игры и предпочтениями, будь то минималистичная конфигурация или более информативный интерфейс.

Функция «Краткая информация»

Экран паузы был полностью переработан, чтобы лучше отражать современные особенности игрового процесса. Поэтому разработчики решили переосмыслить экран паузы с нуля и придать ему более четкое назначение, превратив его в функцию «Краткая информация». Новый дизайн ориентирован на представление ключевой информации в структурированном и легко читаемом виде, включая элементы управления, информацию о грузовике, подробности задания и местные правила - все в одном месте.

В рамках этих изменений некоторая информация, ранее отображавшаяся непосредственно в Советнике, была перенесена в раздел «Быстрая информация». В основном это включает информацию о задании, подробности о повреждениях грузовика, а также параметры настроек грузовика и вызова службы поддержки. Такое перераспределение помогает сделать интерфейс на дороге более чистым, обеспечивая при этом доступ ко всей важной информации в нужный момент, а также закладывает основу для будущих игровых режимов, таких как «Автобусы» и «Путешествие».

Улучшения экрана управления

Обновление 1.58 вносит ряд завершающих штрихов в существующие экраны управления, включая экраны управления водителями, прицепами, грузовиками и гаражами. Вместо масштабной переработки эти изменения направлены на улучшение уже существующих функций за счет повышения удобства использования, ясности и общей отточенности, а также устранения ряда мелких недостатков.

Одно из практических улучшений - улучшенная видимость информации о нанятых водителях. Теперь игроки смогут легче отслеживать прогресс навыков своих водителей, что позволит наглядно видеть, как развивается ваша команда с течением времени. Кроме того, текущий выбранный уровень обучения для каждого нанятого водителя будет отображаться непосредственно в обзоре навыков, что позволит игрокам быстро его увидеть.

Наряду с этим также внесены улучшения в UX, UI и управление с помощью контроллера, а также добавлен более понятный доступ к информации о компании, такой как название и логотип компании, включая возможность их редактирования.

Все эти изменения призваны сделать повседневные задачи управления более удобными и информативными, улучшая игровой процесс без изменения привычной структуры, к которой игроки уже привыкли.

Улучшения конфигуратора грузовиков

Конфигуратор грузовиков и прицепов также получают улучшения. Хотя эти экраны обладают широкими возможностями, их текущая форма не всегда оптимальна для использования с контроллером или мышью, поскольку некоторые функции неясны, сложны в навигации или не имеют полезных всплывающих подсказок и уведомлений. В рамках этого обновления также был решен ряд мелких проблем.

Вместо полной переработки дизайна цель - улучшить существующий пользовательский интерфейс. Это означает более понятную навигацию, лучшую обратную связь, добавление подсказок там, где это необходимо и общее повышение стабильности, при этом сохраняя привычную структуру.

Также добавлена функция «Применить ко всем совместимым элементам» для настройки окрашиваемых колесных аксессуаров, таких как болты, гайки, диски, ступицы и колпаки ступиц. При изменении цвета вы можете использовать функцию «Применить ко всем совместимым элементам», чтобы применить его ко всем соответствующим колесным аксессуарам, поэтому вам больше не нужно менять каждый из них по отдельности.



Эти изменения должны сделать настройку автомобиля более доступной и приятной, независимо от того, настраиваете ли вы детали с помощью мыши или перемещаетесь по меню с помощью удобного контроллера.

Список изменений

Игровой процесс

Академия вождения - Управление двойным прицепом

Транспортные средства

Обновление Renault Trucks T

Обновление Scania R & S

Обновление IVECO S-Way 6x2

Обновление физики поведения транспортных средств

Карта

Изменения карты в рамках подготовки к автобусным перевозкам

Пользовательский интерфейс