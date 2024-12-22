Создатели Euro Truck Simulator 2 переработают Скандинавию

Студия SCS Software продолжает работу над дополнением Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2, которое будет посвящено северным регионам Европы. Тем не менее, разработчики не забывают про обновление уже имеющего контента в игре.

SCS Software сообщила о том, что в одном из будущих обновлений разработчики планируют переработать Скандиванию. Дополнение с данным регионом вышло в 2015-м году и за прошедшие 9 лет графическая составляющая в остальной игре сильно преобразилась, поэтому студия хочет довести Скандинавию до такого же уровня.

Когда именно SCS Software выпустит обновление с улучшением Скандинавии - на данный момент неизвестно.