Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Euro Truck Simulator 2

Продолжая развиваться и расширять мир Euro Truck Simulator 2, мы постоянно ищем способы улучшить производительность, стабильность и общее впечатление от вождения. Один из шагов, который мы делаем в этом направлении, - это серьезные изменения, происходящие в системе, которые влияют на то, как игра загружает и обрабатывает данные в режиме реального времени. Чтобы убедиться, что мы все делаем правильно, нам нужна ваша помощь!

Недавно мы усердно работали над внедрением новой экспериментальной системы загрузки данных в нашей игре, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система предназначена для улучшения процесса загрузки, обеспечивая непрерывность отображения игры и загрузочных экранов, в то время как ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавное восприятие.

Однако из-за сложности и далеко идущего влияния этой системы на многие аспекты игры мы должны действовать осторожно и убедиться, что все работает должным образом в широком диапазоне настроек. Это, в свою очередь, может привести к неожиданному поведению, такому как снижение частоты кадров, необычная последовательность загрузки или странные проблемы при использовании таких функций, как быстрое перемещение. Вот почему для нас важно протестировать это изменение в максимально возможном количестве различных условий, включая различные конфигурации оборудования.

Для достижения этой цели сегодня мы запускаем совершенно новую экспериментальную бета-версию Euro Truck Simulator 2, в которой представлена новая система загрузки. Мы хотели бы пригласить вас, наше сообщество #BestCommunityEver, помочь нам на этом этапе тестирования. Чем больше вас будет участвовать, тем больше информации мы сможем собрать и с ней работать. Независимо от того, используете ли вы высококлассную установку или более скромную конфигурацию, ваши отзывы невероятно ценны для нас, поскольку они помогают нам обеспечить стабильность, надежность и готовность к будущим обновлениям этой важной функции.

Пока вы будете знакомиться с бета-версией, мы просим вас, пожалуйста, следить за всем необычным или неожиданным. Мы особенно внимательно относимся к сообщениям о странном поведении, которое может быть связано с загрузкой внутриигровых элементов, таких как местность, модели, активы, грузовики, прицепы, грузы, вес, физика и даже экономическая система. Любая нестабильность или сбой, какими бы незначительными они ни были, могут помочь нам определить, где необходимы улучшения.

Предупреждение! Однако мы хотим подчеркнуть, что из-за значительных изменений в этой бета-версии это потенциально может повлиять на ваши сохраненные файлы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем создать совершенно новый профиль специально для экспериментальной бета-версии. Это позволяет вам изучать и тестировать новый контент, не подвергая риску ваш существующий прогресс и профили.

Если вы хотите принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке экспериментального бета-тестирования в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2 → Свойства → Вкладка Бета-версии → Выпадающее меню для участия в бета-тестировании → experimental_beta. Пароль не требуется. Иногда вам придется перезапускать свой Steam-клиент, чтобы увидеть там правильное название ветки.

Если вы все-таки столкнулись с ошибкой или другой проблемой, мы просим вас оставить свой отзыв на нашем официальном форуме вместе с подробной информацией о настройках вашего оборудования и, в идеале, прикрепить свой файл game.log.txt, который находится в вашей папке ETS2. Это действительно очень помогает нам при попытке воспроизвести и диагностировать проблемы.

Хотя эта экспериментальная бета-версия в основном ориентирована на тестирование асинхронной загрузки, вы заметите несколько других функций, которые также включены в эту сборку. Эти дополнения все еще находятся в разработке для предстоящего обновления 1.55, поэтому, пока они есть, мы убедительно просим вас не заострять свое внимание на этих функциях до начала открытого бета-тестирования, о котором мы объявим здесь, в нашем блоге. Учитывая вышесказанное, мы хотим немного рассказать о некоторых других материалах и изменениях, которые включены в эту экспериментальную бета-версию.

Академия вождения: Навыки вождения грузовиков

Те, кто примет участие в этом экспериментальном бета-тестировании, также получат эксклюзивный доступ к следующей главе нашей серии "Академия вождения": "Навыки вождения грузовиков". Если вы следите за нашими трансляциями и блогами, то знаете, что мы уже давно намекали на это. Этот новый набор заданий доведет ваши навыки за рулем до предела.

Изменен дизайн экрана "Почта".

Мы также приступили к обновлению экрана "Почта" с более чистым дизайном и улучшенным удобством использования, особенно для тех, кто работает с контроллером.

Улучшена карта мира

И, наконец, на карте мира появился новый удобный ярлык, нажатие клавиши F теперь позволяет мгновенно отцентрировать карту в соответствии с текущим местоположением вашего грузовика.

Вскоре мы расскажем подробнее о каждой из этих функций, а также о других изменениях в ходе полного открытого бета-тестирования версии 1.55. На данный момент мы были бы очень признательны вам за то, что вы помогли нам протестировать и усовершенствовать новую систему загрузки.

Мы хотим поблагодарить всех, кто решил принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании и помочь нам сформировать будущее Euro Truck Simulator 2. Ваше время, отзывы и преданность делу очень много значат для нас, и именно благодаря вашей постоянной поддержке мы можем продолжать расширять возможности нашей игры. До следующего раза, продолжайте в том же духе!