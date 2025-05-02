Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Euro Truck Simulator 2

Продолжая развиваться и расширять мир Euro Truck Simulator 2, мы постоянно ищем способы улучшить производительность, стабильность и общее впечатление от вождения. Один из шагов, который мы делаем в этом направлении, - это серьезные изменения, происходящие в системе, которые влияют на то, как игра загружает и обрабатывает данные в режиме реального времени. Чтобы убедиться, что мы все делаем правильно, нам нужна ваша помощь!
Недавно мы усердно работали над внедрением новой экспериментальной системы загрузки данных в нашей игре, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система предназначена для улучшения процесса загрузки, обеспечивая непрерывность отображения игры и загрузочных экранов, в то время как ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавное восприятие.
Однако из-за сложности и далеко идущего влияния этой системы на многие аспекты игры мы должны действовать осторожно и убедиться, что все работает должным образом в широком диапазоне настроек. Это, в свою очередь, может привести к неожиданному поведению, такому как снижение частоты кадров, необычная последовательность загрузки или странные проблемы при использовании таких функций, как быстрое перемещение. Вот почему для нас важно протестировать это изменение в максимально возможном количестве различных условий, включая различные конфигурации оборудования.
Для достижения этой цели сегодня мы запускаем совершенно новую экспериментальную бета-версию Euro Truck Simulator 2, в которой представлена новая система загрузки. Мы хотели бы пригласить вас, наше сообщество #BestCommunityEver, помочь нам на этом этапе тестирования. Чем больше вас будет участвовать, тем больше информации мы сможем собрать и с ней работать. Независимо от того, используете ли вы высококлассную установку или более скромную конфигурацию, ваши отзывы невероятно ценны для нас, поскольку они помогают нам обеспечить стабильность, надежность и готовность к будущим обновлениям этой важной функции.
Пока вы будете знакомиться с бета-версией, мы просим вас, пожалуйста, следить за всем необычным или неожиданным. Мы особенно внимательно относимся к сообщениям о странном поведении, которое может быть связано с загрузкой внутриигровых элементов, таких как местность, модели, активы, грузовики, прицепы, грузы, вес, физика и даже экономическая система. Любая нестабильность или сбой, какими бы незначительными они ни были, могут помочь нам определить, где необходимы улучшения.
Предупреждение! Однако мы хотим подчеркнуть, что из-за значительных изменений в этой бета-версии это потенциально может повлиять на ваши сохраненные файлы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем создать совершенно новый профиль специально для экспериментальной бета-версии. Это позволяет вам изучать и тестировать новый контент, не подвергая риску ваш существующий прогресс и профили.
Если вы хотите принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке экспериментального бета-тестирования в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2 → Свойства → Вкладка Бета-версии → Выпадающее меню для участия в бета-тестировании → experimental_beta. Пароль не требуется. Иногда вам придется перезапускать свой Steam-клиент, чтобы увидеть там правильное название ветки.
Если вы все-таки столкнулись с ошибкой или другой проблемой, мы просим вас оставить свой отзыв на нашем официальном форуме вместе с подробной информацией о настройках вашего оборудования и, в идеале, прикрепить свой файл game.log.txt, который находится в вашей папке ETS2. Это действительно очень помогает нам при попытке воспроизвести и диагностировать проблемы.
Хотя эта экспериментальная бета-версия в основном ориентирована на тестирование асинхронной загрузки, вы заметите несколько других функций, которые также включены в эту сборку. Эти дополнения все еще находятся в разработке для предстоящего обновления 1.55, поэтому, пока они есть, мы убедительно просим вас не заострять свое внимание на этих функциях до начала открытого бета-тестирования, о котором мы объявим здесь, в нашем блоге. Учитывая вышесказанное, мы хотим немного рассказать о некоторых других материалах и изменениях, которые включены в эту экспериментальную бета-версию.
Академия вождения: Навыки вождения грузовиков
Те, кто примет участие в этом экспериментальном бета-тестировании, также получат эксклюзивный доступ к следующей главе нашей серии "Академия вождения": "Навыки вождения грузовиков". Если вы следите за нашими трансляциями и блогами, то знаете, что мы уже давно намекали на это. Этот новый набор заданий доведет ваши навыки за рулем до предела.
Изменен дизайн экрана "Почта".
Мы также приступили к обновлению экрана "Почта" с более чистым дизайном и улучшенным удобством использования, особенно для тех, кто работает с контроллером.
Улучшена карта мира
И, наконец, на карте мира появился новый удобный ярлык, нажатие клавиши F теперь позволяет мгновенно отцентрировать карту в соответствии с текущим местоположением вашего грузовика.
Вскоре мы расскажем подробнее о каждой из этих функций, а также о других изменениях в ходе полного открытого бета-тестирования версии 1.55. На данный момент мы были бы очень признательны вам за то, что вы помогли нам протестировать и усовершенствовать новую систему загрузки.
Мы хотим поблагодарить всех, кто решил принять участие в этом экспериментальном бета-тестировании и помочь нам сформировать будущее Euro Truck Simulator 2. Ваше время, отзывы и преданность делу очень много значат для нас, и именно благодаря вашей постоянной поддержке мы можем продолжать расширять возможности нашей игры. До следующего раза, продолжайте в том же духе!
Бог поможет
им надо движок менять,а они занимаются всякой ерундой!
Зачем, если лемминги хавают?
Прикольно правда нечего не понял
аналогично
Подгружалось...
Теперь более понятно
Чтоб Вы сдохли все со своей этой всратой и долбанной эксперименталкой - придурки.
Идиоты бл..ть, с..ки ДЛЦ Сердце России отменили уроды и занялись всякой и не понятной х..етой заниматься. У меня уже подгорает бл.ть от их долбанных и сраных обновлений.
Лично я остаюсь на 1.54 и буду обновляться в эту версию.
А остальные как хотят, пускай дальше обновляются под актуальную версию игры.
P.S: Надеюсь придёт то время, когда эти ИДИОТЫ убьют и без того старый движок игры.
И тогда я возрадуюсь на похоронах у могилы, Вашего не завершенного проекта ETS 2.