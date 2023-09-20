Стартовала открытая бета обновления 1.48.5 для Euro Truck Simulator 2 ©

Команда разработчиков Западных Балкан готовится к выпуску долгожданного расширения карты. Чтобы подготовить почву для этого, будет выпущено техническое обновление 1.48.5. Версия игры не увеличена до целого числа, так как в основном речь идет об адаптации некоторых данных.

Поскольку релиз DLC Западные Балканы уже близок, разработчики усердно работают за кулисами, исправляя ошибки и доводя дополнение до совершенства, чтобы убедиться, что все на месте для гладкого выпуска. Это включает в себя неустанный перебор нескольких баз данных с мировой экономикой и топологией доступа к маршрутам, а иногда и внесение соответствующих изменений в код игры.

Помимо скрытых изменений данных, в этом обновлении есть еще несколько заметных особенностей - включение нового содержимого карты! Игроки могут с нетерпением ждать знакомства с недавно добавленным городом Триест, а также с обновленными городами Анкона и Бари.

Разработчикам необходимо убедиться, что вся тяжелая работа и преданность делу, вложенные в новый контент, готовы к обнародованию, подготавливая почву для выпуска расширения карты. Как вы можете заметить, техническое обновление ETS2 1.48.5 является важным шагом в подготовке к выпуску для Западных Балкан, поскольку оно содержит не только исправления ошибок, но и захватывающий новый контент карты, который позволит лучше соединиться с новой частью вселенной игры.

Опытные игроки могут снова помочь разработчикам в бета-тестировании изменений. Создателям модов также будет полезно проверить свои моды на наличие изменений, чтобы убедиться, что в них как можно меньше проблем с совместимостью.

Участвуйте в открытом бета-тестировании, исследуйте новые города и оставляйте отзывы в специальном разделе форума, чтобы помочь команде разработчиков улучшить игровой процесси гарантировать, что предстоящий выпуск DLC Западные Балканы станет незабываемым и приятным путешествием для всех поклонников ETS2.

Если вы хотите принять участие в открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Доступ к нему осуществляется следующим образом: клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши Euro Truck Simulator 2 → Свойства → вкладка «Бета-версии» → public_beta → 1.48.5