Стартовала открытая бета обновления 1.48 для Euro Truck Simulator 2 ©

Открытая бета-версия 1.48 для Euro Truck Simulator 2 стала доступна для тестирования.

Переделка Германии

В рамках текущего проекта по переработке Германии разработчики представили несколько переработанных городов в этой открытой бета-версии. Города Гамбург, Винзен, Травемюнде, Киль и Росток подверглись серьезной переработке с нуля, включая капитальную перестройку окружающих их дорожных сетей, достопримечательностей, промышленных предприятий и многого другого.

Это также включает в себя долгожданный завод Feldbinder, где водители смогут заключать контракты с 2 новыми складами: один для доставки необходимых грузов, запчастей и многого другого, а другой - для получения новых, только что сделанных, прицепов для доставки клиентам по всей Европе.

Города в галерее

В обновлении 1.46 разработчики представили функцию «Галерея», универсальное место для всех ваших изображений, фототрофеев и обнаруженных точек обзора, которое поддерживает все устаревшие функции более старого диспетчера снимков экрана. Встречайте новую возможность в галерее!

Когда вы путешествуете и открываете для себя множество городов Euro Truck Simulator 2, вы сможете собирать их на новой вкладке «City Intros». После разблокировки вы сможете просмотреть, какие города вы посетили, а также посмотреть и воспроизвести любой из городских вступительных роликов, которые обычно видны только тогда, когда вы впервые запускаете там свой первый штаб.

Переработанные прицепы

Команда по транспортным средствам нашла свободные мощности между другими своими проектами, чтобы также пересмотреть и переработать прицепы, которые игровая экономика использует для перевозки различных типов транспортных средств, таких как автомобили, внедорожники и т.д.

Исследование карты по странам

Разработчики знают, как много водителей получают удовольствие от сложной задачи по 100% исследованию карты. Это непросто, поэтому было добавлено новое окно пользовательского интерфейса, доступ к которому можно получить, щелкнув исследование карты в левом верхнем углу карты мира.

При нажатии на нее откроется новое окно со списком стран с их соответствующими флагами и процентом вашего исследования каждого из них. Мы надеемся, что это поможет вам найти недостающие дороги в нашем постоянно растущем мире Euro Truck Simulator 2.

Диапазоны ползунка параметров

Также в игру появилось новое дополнение на странице настройки параметров в Euro Truck Simulator 2. Теперь вы найдете небольшое поле рядом с ползунками, в котором отображается номер, на который он установлен.

Мастер ввода для управления начальным выбором

Разработчики переработали интерфейс мастера ввода для выбора элементов управления и придали этому установочному окну упрощенный, но современный дизайн. Новый пользовательский интерфейс поможет новым и старым пользователям пройти через процесс выбора и настройки, который включает новые значки и четкое описание каждой опции.

Электронный контроль устойчивости (антиблокировочная тормозная система + контроль тяги)

Теперь вы можете найти добавление антиблокировочной тормозной системы и контроля тяги в настройках игрового процесса. Эти электронные системы контроля устойчивости помогают водителю в различных условиях и/или сценариях. Антиблокировочная тормозная система (ABS) ослабляет тормоза на колесах, которые близки к блокировке. Противобуксовочная система (ASR или TRC) помогает предотвратить избыточную и недостаточную поворачиваемость, а также обеспечивает индивидуальную систему предотвращения проскальзывания колес, которая притормаживает пробуксовывающие колеса.

Противобуксовочная система также имеет функцию помощи при прохождении поворотов, которая активируется при недостаточной или избыточной поворачиваемости. Она притормаживает внутренние задние колеса, чтобы предотвратить недостаточную поворачиваемость, и внешнее переднее колесо, чтобы предотвратить избыточную поворачиваемость.

Изменения структуры модов

Это изменение больше направлено на создателей модов в сообществе! Добавлена возможность создавать один мод для нескольких DLC, независимо от того, какой DLC на самом деле есть у пользователя.

Если хотя бы один из подкаталогов или файлов (*.zip) в корне мода называется «base» или имеет префикс «dlc_», то эти подкаталоги или файлы монтируются вместо корня мода. Рзработчики также обновили загрузчик SCS Workshop Uploader, чтобы отразить эти изменения. Если загрузчик SCS Workshop обнаруживает мод с новой структурой, он выполняет дополнительные проверки.

Список изменений

Карта

Переделка Германии

Транспортные средства

Электронный контроль устойчивости (антиблокировочная тормозная система + контроль тяги)

Переработанные транспортные прицепы

Интерфейс

Исследование карты по странам

Города в галерее

Ползунки опций теперь имеют цифры

Пересмотренный пользовательский интерфейс выбора элементов управления Мастера ввода

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