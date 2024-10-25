Стартовала открытая бета обновления 1.53 для Euro Truck Simulator 2

Сегодня мы рады сообщить вам, что открытая бета-версия 1.53 для Euro Truck Simulator 2 теперь доступна для тестирования. Если вы планируете участвовать в открытом бета-тестировании, мы просим вас помочь нам, сообщая о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться, в соответствующих разделах наших официальных форумов.

Ваши отзывы и отчеты чрезвычайно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что нашли время помочь нам. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что готовит открытая бета-версия 1.53.

Переделка Германии

В рамках нашего проекта Germany Rework мы рады представить города Мюнхен, Мангейм, Лейпциг, Дрезден, а также крупнейший город и столицу Германии Берлин. Каждый из этих городов был полностью переработан с нуля и включен бесплатно в обновление 1.53 для Euro Truck Simulator 2.

С помощью передовых картографических методов и технологий наша команда смогла детально переработать каждый город и его окрестности, включая точно представленные отрасли промышленности в этом районе, новые и улучшенные дорожные сети и знаменитые местные достопримечательности!

Мы рекомендуем вам самостоятельно изучить каждый из этих городов и узнать, что каждый из них может предложить; вы никогда не будете знать, что вы можете найти! Если вам интересно узнать подробнее о каждом конкретном городе, обязательно посетите наши специальные блоги, посвящённые переработке Германии, которые вы можете найти здесь.

Доработка Volvo FH Series 4

Мы рады сообщить, что Volvo FH Series 4 претерпел полную переработку в обновлении 1.53 для Euro Truck Simulator 2! Мы знаем, что сообщество с нетерпением ждало новостей об этом столь востребованном обновлении, поэтому без лишних слов давайте подробнее рассмотрим изменения, внесенные в этот культовый грузовик.

Начнем с салона, который полностью переработали как внутри, так и снаружи. Благодаря недавно предоставленным данным САПР мы смогли точно улучшить детализацию и точность внешних деталей, включая передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы крыши и многое другое.

То же самое касается и интерьера, который теперь имеет более точные текстуры и материалы, соответствующие новому стандарту Volvo. У водителей также будет возможность выбирать между различными вариантами внутренней отделки, а также сиденьями и рулевым колесом.

Шасси Volvo FH Series 4 также было полностью переработано и улучшено с точки зрения деталей, включая новые текстуры для улучшения общего внешнего вида.

Однако это еще не все! Пакет тюнинга Volvo FH также претерпел изменения в результате капитального ремонта Volvo FH Series 4. Владельцы этого пакета DLC могут рассчитывать на переработанные детали тюнинга, включая передние и задние крылья, бамперы, дефлекторы крыши и многое другое.

Водители также могут покрасить свою кабину в специальную расцветку, посвященную 25-летию Volvo FH! Это идеальный способ стильно отпраздновать модернизацию Volvo FH Series 4.

Мы с нетерпением ждем ваших первых отзывов о переработке этого культового грузовика, над которым наша команда усердно работала, добавляя новые детали и улучшения. Обязательно поделитесь с нами своими комментариями, скриншотами и видео в наших социальных сетях!

Однако обратите внимание, что этот грузовик все еще находится в стадии разработки, а некоторые детали и опции все еще находятся в стадии доработки. Хотя мы стремимся полностью отполировать и завершить этот грузовик к концу открытого бета-тестирования, ваши отзывы и отчеты будут невероятно полезны на этом заключительном этапе. Вы можете сообщить о любых ошибках или проблемах на соответствующий форум обратной связи здесь.

Опции QoL улучшена

Мы рады представить функцию, которая, по нашему мнению, окажется полезной для многих игроков, особенно для тех, кто часто меняет настройки, чтобы точно настроить то, что лучше всего соответствует их вкусу и настройке. При изменении параметра со значением по умолчанию у игроков теперь будет визуальная индикация того, когда параметр был перемещен или изменен из состояния по умолчанию.

Настройки, значения которых были изменены по сравнению со значениями по умолчанию, теперь будут отображаться с небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям узнать, какие настройки были изменены по умолчанию.

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Еще одна новая функция, которую мы рады включить в это обновление, — плавное и автоматическое центрирование камеры! Теперь игроки могут включить эту новую опцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функция плавного центрирования становится заметной, поскольку она плавно переводит камеру в центральное положение.

Это дополнение включает в себя ряд параметров личных предпочтений, в том числе три варианта скорости, которые контролируют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр; а также возможность установить, сколько секунд должна пройти задержка, прежде чем произойдет повторное центрирование.

Для игроков, которые используют стороннее решение для отслеживания головы или предпочитают регулировать положение камеры вручную, также есть возможность полностью отключить эту функцию. Удачных грузоперевозок!

Журнал изменений

Карта:

Проект по переделке Германии - Мюнхен, Мангейм, Лейпциг, Дрезден и Берлин

Транспортное средство:

Доработка Volvo FH серии 4

Пользовательский интерфейс:

Индикация изменения значений настроек по умолчанию

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но помните: это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам добиться этого быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и отчеты об ошибках в этом разделе.

Пожалуйста, посетите нашу вики по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Доступ к нему осуществляется следующим образом: клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши Euro Truck Simulator 2 → Свойства → вкладка «Бета-версии» → public_beta → 1.53. Никакого пароля не требуется. Иногда вам может потребоваться перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть там правильное имя ветки.